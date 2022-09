Einschränkungen am Donnerstag auf vielen Regio-Linien

1 Bahnreisende müssen sich auf Streiks einstellen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Donnerstagmorgen könnte für Bahnreisende im Südwesten ungemütlich werden. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat einen Warnstreik angekündigt















Link kopiert

Bahnreisende im Südwesten müssen am Donnerstagmorgen auf deutliche Verspätungen und teilweise auch auf Zugausfälle vorbereitet sein. Im Streit mit der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) für Donnerstag einen Warnstreik angekündigt. Die Arbeit soll nach Angaben der Gewerkschaft am frühen Donnerstag zwischen 3.00 Uhr und 11.00 Uhr niedergelegt werden. Betroffen sind der Regionalverkehr der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) sowie der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS), das ehemalige Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg.

Streit zwischen GDL und SWEG

Es sei in diesem Zeitraum mit Störungen auf allen Linien im Bahnverkehr der beiden Unternehmen zu rechnen, wie die SWEG Bahn Stuttgart GmbH am späten Mittwochabend mitteilte. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt informieren.

Hintergrund des Streiks ist ein Streit zwischen GDL und SWEG. Am Sonntag hatte Gewerkschaftschef Claus Weselsky bereits gedroht, Streiks seien ab Montag „vorprogrammiert“, falls der landeseigene Konzern nicht bereit sei, über einen einheitlichen Tarifvertrag für alle seine Mitarbeiter zu verhandeln. Eine SWEG-Sprecherin lehnte das am Montag ab und sagte, Fahrgäste müssten in den kommenden Tagen mit Streiks rechnen, wenn die GDL ihre „Blockadehaltung“ beibehalte.

Auch Stuttgart vom Streik betroffen

Das Unternehmen schließt bisher kategorisch aus, einen einheitlichen Tarifvertrag für alle rund 1800 Mitarbeiter des Konzerns auszuhandeln. Bei den Verhandlungen gehe es schließlich nur um ein neues Regelwerk für die Tochter SWEG Bahn Stuttgart GmbH. Unter diesem Namen firmiert das ehemalige Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg, das die SWEG Anfang des Jahres wegen dessen finanzieller Probleme für zunächst zwei Jahre übernommen hatte.

Von Streiks bei der SWEG werden Fahrgäste in mehreren Landesteilen betroffen sein. Das Unternehmen betreibt Regionalzüge unter anderem in der Ortenau und im Breisgau sowie über die SWEG Bahn Stuttgart die ehemaligen Abellio-Regionallinien unter anderem zwischen Stuttgart, Bruchsal und Heidelberg und zwischen Tübingen und Heilbronn.