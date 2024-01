Streik in Stuttgart: Flughafen Stuttgart streicht am Donnerstag alle Starts

1 Gestartet wird am Donnerstag am Flughafen Stuttgart nicht. Foto: IMAGO/Arnulf / Hettrich

Am Donnerstag streikt bundesweit das Sicherheitspersonal an Flughäfen. Die Auswirkungen für Passagiere sind gravierend. Am Flughafen in Stuttgart wird keine einzige Maschine abheben.











Am Tag nach der Streikankündigung bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen für Fluggäste, die am Donnerstag vom Stuttgarter Flughafen aus haben reisen wollen. Wegen des Streiks des Sicherheitspersonals „sind am Flughafen Stuttgart am Donnerstag keine Abflüge möglich. Auch Ankünfte können von dem Streik betroffen sein“, teilt die Flughafengesellschaft Stuttgart (FSG) am Mittwochvormittag mit.