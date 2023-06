Warum die Apotheker so wütend sind

1 Fehlende Perspektive für Pharmazeuten? In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Anzahl der selbstständigen Apotheken in Deutschland beinahe halbiert. Foto: dpa/Jan Woitas

Aus Protest bleiben am Mittwoch, 14. Juni, auch viele Apotheken im Rems-Murr-Kreis geschlossen. Patienten wird geraten, sich rechtzeitig mit wichtigen Medikamenten einzudecken. Warum sind die Pharmazeuten so wütend?















Wer auf ein dringend notwendiges Medikament angewiesen ist, sollte sich in der Apotheke seiner Wahl in den kommenden Tagen besser noch eindecken. Denn für den Mittwoch kommender Woche kündigt die sonst stets um die Gesundheit der Kundschaft bemühte Branche ein ungewöhnliches Ereignis an.