Streik heute Donnerstag: Wo fahren keine Busse und Bahnen?

1 Mancherorts bleiben die Busse am Mittwoch und Donnerstag im Depot – es wird gestreikt. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, muss sich in dieser Woche nach Alternativen umschauen. Es wird gestreikt. Wie lange geht der Streik? Welche Strecken sind betroffen? Das Wichtigste im Überblick.











Am Mittwochmorgen haben die Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Teilen Baden-Württembergs begonnen. Das teilt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen fahren in mehreren Bundesländern keine Busse und Bahnen – auch Reisende und Pendler in Baden-Württemberg sind betroffen. Wann wird gestreikt? Welche Strecken sind betroffen? Das Wichtigste im Überblick:

Streik bei Bus und Bahn: Wann wird gestreikt?

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder an diesem Mittwoch, 6. November, dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Dienstag gab die Gewerkschaft, dann bekannt, dass der Streik auf zwei Tage ausgeweitet wird.

Busstreik: Welche Gebiete und Strecken sind betroffen?

Vor allem Strecken, die die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) bedient, werden bestreikt. Teilweise sind auch die Beschäftigten in den Werkstätten und der Verwaltung zum Streik aufgerufen. Betroffen seien Strecken im Rhein-Neckar-Gebiet, in Karlsruhe, Südbaden, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken, teilte die Gewerkschaft mit. Verdi rechnet vor allem bei der SWEG mit erheblichen Ausfällen im Fahrbetrieb.

SWEG-Streik – wo keine Busse fahren

Konkret geht es um die folgenden Standorte der SWEG:

Weil am Rhein (Bus und Werkstatt)

Endingen (Bus und Schiene)

Schutterwald (Bus)

Mülheim (Bus)

Kehl (Bus)

Lahr (Bus und Werkstatt und Verwaltung)

Offenburg (Schienenbetrieb und Werkstatt und Verwaltung)

Dörzbach (Bus)

Lauda (Bus)

Hechingen (Bus und Schiene und Verwaltung)

Gammertingen (Bus und Schiene)

Heidenheim (Schienenbetrieb)

Ulm (Schienenbetrieb)

Immendingen (Schienenbetrieb und Verwaltung)

Schienenwege Hechingen (Infrastruktur; Fahrdienstleitungen)

Schienenwege Endingen (Infrastruktur; Fahrdienstleitungen)

Wiesloch (Bus und Werkstatt)

Sinsheim (Bus)

Im Südwesten sind vor allem Strecken, die die SWEG bedient, betroffen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Streik bei Schulbussen und der S-Bahn Karlsruhe

Schulkinder, die normalerweise mit dem Bus zur Schule fahren, müssen sich am Mittwoch und Donnerstag nach Alternativen umsehen. Denn auch die Schulbusse der SWEG fahren voraussichtlich nicht.

Die AVG, die unter anderem einen Großteil der S-Bahnen im Raum Karlsruhe betreibt, teilte mit, dass es auf ihren Linien zu einzelnen Fahrtausfällen kommen kann. Bei den bisherigen Warnstreiks in diesem Tarifkonflikt sei es zu keinen größeren Beeinträchtigungen gekommen.

Sind Stuttgart und Tübingen vom Streik betroffen?

Nein. Die Züge zwischen Tübingen und Stuttgart, die ebenfalls zur SWEG gehören, fahren Planmäßig. Auch der Schienenersatzverkehr zwischen Hechingen und Gammertingen und die SWEG-Busse im Kreis Tübingen fahren wie gewohnt.

Busstreik: In welchen Bundesländern wird gestreikt?

Verdi hat „einzelne Unternehmen“ in insgesamt sechs Bundesländern zum Streik im ÖPNV aufgerufen:

Worum geht es beim Streik?

Bereits im Oktober hatten die Beschäftigten laut Gewerkschaft in dutzenden Betrieben die Arbeit niedergelegt. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 5500 Beschäftigten im Eisenbahntarifvertrag findet am kommenden Montag (11. November) statt. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne um 350 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband AGVDE hatte laut Verdi schon vor der ersten Verhandlungsrunde eine Lohnerhöhung von drei Prozent ab April 2025 und eine Inflationsausgleichsprämie von 600 Euro angeboten.

Mit Material von AFP und dpa.