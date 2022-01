1 Der „Goldene Löwen“ zieht die Blicke der Passanten auf sich. Foto: Ines Rudel

Verblüffendes über die Geschichte Neuhausens erfahren Spaziergänger beim Ortsrundgang. Die Tafeln hat die Gemeinschaft für Heimatgeschichte gestaltet.















Link kopiert

Neuhausen - Das Wappen der Bürgergarde hängt gegenüber dem Goldenen Löwen. Das urige Lokal mit Restaurant und einer Bar in der Ortsmitte von Neuhausen hat eine lange Geschichte. Im Jahre 1869 gab es dort eine sogenannte Postablage. Zweimal täglich fuhr die Postkutsche über Nellingen nach Esslingen und machte dort Station. Ab 1872 gab es in dem Haus an der Bahnhofstraße auch eine Telegrafenstation.