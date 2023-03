50 Jahre Stadtführerin in Stuttgart Zu jedem Stein und jeder Ecke in der Stadt eine Anekdote

Die Olympischen Spiele in München standen Pate. Dort gab es Hostessen, die berühmteste war Silvia Sommerlath, später Königin von Schweden. So was wollte man in Stuttgart auch haben. Viktoria Waltl war von Anfang an dabei. Und führt heute noch durch die Stadt.