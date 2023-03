1 Die Künstlerinnen Nadja (links) und Saskia Hannabach vor ihrem Wandgemälde. Foto: R./ Bulgrin

Sie sind allgegenwärtig in der Innenstadt: illegal angebrachte Graffitis. Das Wandgemälde der Esslinger Künstlerinnen Saskia und Nadja Hannabach verschönert nicht nur die Wand der Bushaltestelle Merkel’sches Bad, sondern soll auch Schmierereien unterbinden.















Bunte Farbenpracht statt graue Tristesse in der Esslinger Innenstadt – wer an der Bushaltestelle Merkel’sches Bad in der Neckarstraße aussteigt oder entlang läuft, dem springt seit Kurzem ein farbenfrohes Wandgemälde ins Auge. Anstelle einer langen grauen Betonwand zieren nun verschiedene Vogelarten wie Rotkehlchen, Graureiher, Nachtigall sowie Blaumeise die Fassade der überdachten Haltestelle. Auf der anderen Seite des Kunstwerks sind Pflanzen und Blumen zu sehen, die in der Mitte durch einen gelben Schrägbalken und einer orangenen, aufgehenden Sonne von den Vögeln abgetrennt sind.