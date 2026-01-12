Streckensperrung in Oberesslingen: Auto kollidiert mit Zug – Züge und S-Bahnen rund um Esslingen fallen aus

1 Wegen eines Unfalls in Oberesslingen ist der Zug- und S-Bahnverkehr am Montag um Esslingen stark eingeschränkt. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Am Montagvormittag kommt es rund um Esslingen zu erheblichen Beeinträchtigungen im S-Bahn- und Zugverkehr. Bei Oberesslingen ist offenbar ein Auto auf die Gleise geraten.











Wegen eines Polizeieinsatzes auf den Bahngleisen in Oberesslingen kommt es am Montagvormittag rund um Esslingen zu Beeinträchtigungen im Zug- und S-Bahnverkehr. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, fallen mehrere Züge aus, auch S-Bahnen können zwischen Plochingen und Esslingen nicht verkehren.

Ersten Informationen der Polizei zufolge ist ein Auto im Bereich der Kreuzung der Ulmer Straße mit der Stauffenbergstraße auf die Gleise geraten und mit einem Zug kollidiert.

Den Angaben des VVS nach sind neben der S-Bahn die Zuglinien RE6, MEX12 und MEX18 betroffen. Warum das Auto auf die Gleise geraten ist und wie lange die Sperrung andauert ist am Vormittag noch völlig unklar. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei aber niemand.