Streckensperrung in Leinfelden-Echterdingen: Stadtbahnlinie U 5 pausiert für zwei Monate

1 Noch läuft am Leinfelder Bahnhof alles nach Plan – von Montag an fahren hier erst mal keine U ­­5-Bahnen mehr ab. Foto: Natalie Kanter

Von Montag an ist Leinfelden-Echterdingen nur eingeschränkt auf dem Schienenweg erreichbar. Oberbürgermeister Otto Ruppaner hatte das in einem offenen Brief kritisiert. Auf diesen gibt es nun eine Antwort. Doch die gefällt nicht jedem.











Dienstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr: Mitarbeiter der Firma Bosch, deren Büros praktischerweise vis-à-vis des Leinfelder Bahnhofs liegen, huschen zu den Gleisen. Eine Stadtbahn der Linie U 5 steht schon bereit und wird in einer Minute in Richtung Stuttgart abfahren. Noch läuft alles nach Plan. In wenigen Tagen schon wird das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz nach Leinfelden-Echterdingen allerdings umständlicher. Auch wer in der Stadt lebt und viel mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, muss sich auf Änderungen einstellen. Denn die Linie U 5 legt von Montag, 8. Juli, an bis Sonntag, 8. September, eine Pause ein.