1 Bagger statt Bahn: So sieht es zurzeit an der Haltestelle Stuttgart-Sommerain aus. Foto: /Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Deutsche Bahn hat den Ersatzfahrplan für die letzte Phase der Streckensperrung zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt vorgestellt. Er gleicht den bisherigen – mit einer Ausnahme.















Die Streckensperrung der Deutschen Bahn zwischen Waiblingen/Bad Cannstatt geht in einen neue Phase. Nun steht das Fahrplankonzept vom 9. Juni bis 29. Juli fest.

Was geschieht im Fernverkehr?

Für den Fernverkehr Richtung München gibt es eine Umleitung über die Schusterbahn zwischen Kornwestheim und Stuttgart-Untertürkheim mit Ersatzhalten in Esslingen beziehungsweise Vaihingen/Enz. Der TGV nach München fährt wochentags nicht und wird am Wochenende ohne Stopp umgeleitet. Neu ist, dass die zweistündliche IC-Linie Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg wieder durchgehend verkehren kann. Sie fährt ebenfalls über die Schusterbahn, hält in Stuttgart-Untertürkheim, wendet dort und fährt über eine Verbindungskurve in Richtung Schorndorf.

Wie fährt die S-Bahn?

Die S-Bahn-Linien S1 , S2 und S3 fahren wie auch bisher nur im 30-Minuten-Takt. Die S1 Richtung Kirchheim/Plochingen hält nicht am Neckarpark und in Stuttgart-Obertürkheim. Auf den Linien S2 und S3 entfällt der ganze Abschnitt zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen, die Züge enden und beginnen jeweils von dort. Die S 4 zwischen Backnang und Marbach fährt gar nicht, um auf der Strecke den Regionalzügen Platz zu machen.

Welche Züge fahren im Regionalverkehr?

Über Marbach nach Stuttgart Hauptbahnhof umgeleitet werden die Züge Nürnberg/Crailsheim-Stuttgart (RE90/MEX90). Die Linien Gaildorf-Backnang-Stuttgart (MEX19) und Crailsheim/Aalen-Stuttgart (MEX13) enden und beginnen in Waiblingen. Gekappt wird auch der IRE 1 Karlsruhe-Aalen, der nur bis Stuttgart fährt. Der MEX 18 Tübingen-Heilbronn fährt über die Schusterbahn und hält deshalb ersatzweise in Kornwestheim. Zwischen Plochingen und Stuttgart fahren die Züge der Linie MEX 16 von Ulm nur im Stundentakt, auf der übrigen Strecke jede halbe Stunde. Der IRE 6a von Aulendorf und Tübingen endet bereits in Esslingen.

Wie fahren die Ersatzbusse?

Busse verkehren weitgehend wie bisher. Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt gibt es einen Fünf-Minuten-Takt mit einer zusätzlichen Schnelllinie ohne Zwischenstopp ebenfalls alle Fünf-Minuten. Eine neu eingerichtete Buslinie führt von Bad Cannstatt nach Mettingen. Weitere Verbindungen gibt es zwischen Sommerrain und Nürnberger Straße sowie zwischen Backnang und Marbach als Ersatz für die ausfallende S 4. Die Busse verkehren je nach Linie und Wochentag im Zehn- beziehungsweise Dreißigminutentakt.

Wie helfen die SSB?

Wie bisher verstärken die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) die schon normalerweise überlastete U1 mit einer Sonderlinie U21 auf einen Fünf-Minuten-Takt. Die U 19 wird dafür gestrichen ebenso wie wochentags die U 34. Die U16 fährt nicht nach Fellbach, sondern nach Neugereut. Wenn zwischen Rathaus und Stöckach zusätzlich die Sonderlinie U11 verkehrt, könnte es zu Stau auf der Strecke kommen, warnen die SSB.

Zusätzliches Fan-Shuttle am 27.5.

Am 27. Mai wird es für Fußballfans beim Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim wie schon vor zwei Wochen wieder ein Bus-Shuttle aus dem Rems-Murr-Kreis geben. Die Busse fahren ab 13 Uhr nach Bedarf ohne festen Fahrplan vom Waiblinger Bahnhof in Richtung Mercedes-Benz-Arena und nach Spielschluss zurück zum Bahnhof Waiblingen.