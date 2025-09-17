Strecke gesperrt: Zug erfasst Bahnmitarbeiter bei Gleisbauarbeiten in Geislingen

7 Ein Hubschrauber musste auf der B10 landen. Foto: SDMG

Schwerer Unfall bei Gleisbauarbeiten: Ein Bahnmitarbeiter wird von einem Zug erfasst, ein Hubschrauber landet auf der B10. Wie ist der Zustand des Mannes?











Ein Bahnmitarbeiter ist bei Gleisbauarbeiten in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann zur Behandlung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Die Bahnstrecke zwischen Geislingen und Amstetten (Alb-Donau-Kreis) wurde zwischenzeitlich gesperrt. Auch die Bundesstraße 10 war nach Angaben eines weiteren Polizeisprechers zeitweise gesperrt, weil dort der Hubschrauber landete. Am Abend wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.