41 Wie wäre es zum Beispiel mit „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“, „Andor“, „Pistol“, , „A private Affair“ oder „Die Kaiserin“ (von links oben im Uhrzeigersinn)? Unsere Streamingserien-Empfehlungen im September. Foto: Amazon (2), Disney+ (2), Netflix

„Herr der Ringe“, „Star Wars“, Königinnen, Kaiserinnen und die Sex Pistols: unsere Streamingempfehlungen im September.















Link kopiert

Was bringt der September? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1. Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht

Während Sky jetzt sogar die erste Episode von „House of the Dragon“ kostenlos ins Netz gestellt hat, macht Amazon mit einer Serie Jagd auf den „Game of Thrones“-Ableger, die insgesamt rund eine Milliarde Euro kosten soll: „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ spielt mit einer bewusst divers besetzten Cast im Fantasykosmos J. R. R. Tolkiens im sogenannten zweiten Zeitalter in der Geschichte von Mittelerde – und damit Tausende Jahre vor den Ereignissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“.

Vom „Serienereignis des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts“ spricht unser Kritiker Patrick Heidmann, der vorab die ersten beiden Episoden sehen konnte:

Immer wieder schwillt die Orchesteruntermalung an, und Platz für eine ominöse Weisheit über Gut und Böse oder gleitende Schiffe und sinkende Steine findet sich immer. Aufgefangen wird das durch viele Momente nahtlos integrierten Humors sowie eine Vielzahl von einnehmenden Figuren, für die man auch deswegen schnell Interesse entwickelt, weil sich die Serie Zeit lässt mit der Exposition, statt sofort mit Action überwältigen zu wollen.

Dass es in der gesamten ersten Folge nur einen einzigen Kampf mit einem finsteren Fabelwesen gibt, mag manch ungeduldige Zuschauer und Zuschauerinnen irritieren, deutet aber den dringend nötigen langen Atem der Verantwortlichen an. Und Lust auf mehr macht „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ nach dem gelungenen Auftakt der ersten beiden Episoden allemal. Amazon, 2. September

2. Devil in Ohio

Emily Deschanel war zwölf Jahre lang die forensische Anthropologin Dr. Temperance „Bones“ Brennan in der Krimiserie „Bones“. In dem achtteiligen Sektenthriller „Devil in Ohio“ verpassen ihr die Drehbuchautoren erneut einen Doktortitel – nun allerdings in Psychologie. Deschanel spielt Suzanne Mathis, die ihr Leben riskiert, indem sie eine junge Frau bei sich aufnimmt, die vor einem mysteriösen Kult geflohen ist. Netflix, 2. September

3. Munich Games

Sky wagt sich an einen aktuellen Thriller vor historischem Hintergrund – gedreht auf Deutsch, Hebräisch, Arabisch und Englisch: In „Munich Games“ geht es um ein Fußballspiel, das im München des Jahres 2022 zwischen Deutschland und Israel eigentlich im Gedenken an den Anschlag bei den Olympischen Spielen im Jahr 1972 stattfinden soll. Doch erneut droht Terrorgefahr. Sky, 4. September

4. Wedding Season

Action-Thriller trifft auf romantische Komödie: Stefan (Gavin Drea) hat sich in Katie (Rosa Salazar) verknallt. Sie ist allerdings gerade dabei , einen anderen zu heiraten. Wenig später ist Katies Ehemann tot – und Stefan der Hauptverdächtige. Disney+, 8. September

5. The Serpent Queen

„Es fühlt sich gut an, böse zu sein“, sagt die Frau, die es allen Widerständen zum Trotz geschafft hat, im 16. Jahrhundert zur Königin von Frankreich aufzusteigen: Mit Samantha Morton in der Hauptrolle widmet sich „The Serpent Queen“ der Geschichte Katharina von Medicis ähnlich wild-provokativ, wie man es aus der Serie „The Great“ kennt, bei der Katharina die Große in ein anderes Licht gerückt wird. Starzplay, 11. September

6. A private Affair

Marina Quiroga ist eine junge Frau aus der spanischen Oberschicht, die in den 1940er Jahren von einer Karriere als Detektivin träumt. Zusammen mit ihrem Butler Hector will sie einen Serienkiller schnappen. Ob das gelingt, verrät der überdrehte Thriller mit Jean Reno und Aura Garrido. Amazon, 16. September

7. Andor

Das „Star Wars“-Universum wird noch größer: Diego Luna hat schon 2016 im Kinofilm „Rogue One: A Star Wars Story“ Cassian Andor, den Captain der Rebellenallianz, gespielt. Die Serie „Andor“ erzählt nun seine Vorgeschichte und vom Beginn der Rebellion gegen das Imperium. Disney+, 21. September

8. Pistol

Eine Punkrock-Revolution in sechs Episoden: Danny Boyle („Trainspotting“) hast sich die Memoiren des Sex-Pistols-Gitarristen Steve Jones vorgenommen, reist zurück ins London der späten 1970er Jahre und führt kaleidoskopartig durch diese wilde, wütende, chaotische Zeit, in der sich die Musik für immer veränderte. Disney+, 28. September

9. The Old Man

Dan Chase (Jeff Bridges) war mal ein CIA-Spion, hat in den 80ern in Afghanistan gegen die Russen gekämpft, sich dort mit seinem Arbeitgeber und einem Mudschaheddin-Warlord angelegt, ist seither untergetaucht, wird aber als alter Mann von seiner Vergangenheit eingeholt. Und wenn er nicht zwei Rottweiler hätte, denen er auf Deutsch Kommandos wie „Fass!“ gibt, wäre er nach der ersten Episode dieser Thrillerserie schon tot. Disney+, 28. September

10. Die Kaiserin

Braucht die Welt wirklich noch eine Verfilmung des Lebens von Elisabeth von Österreich-Ungarn – besser bekannt als Sisi? Die Antwort, die Netflix gibt, lautet: Ja. Den Part, der für alle Zeiten mit Romy Schneider verbunden sein wird, übernimmt die in Mannheim geborene Schauspielerin Devrim Lingnau. Netflix, 29. September