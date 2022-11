42 Wir wäre es zum Beispiel mit „Wednesday“, „The Crown“, „Souls“, „Gefährliche Liebschaften“ oder „1899“ (von links oben im Uhrzeigersinn)? Weitere Fotos zu unseren Streamingserien-Empfehlungen im November finden Sie in der Bildergalerie. Foto: Netflix (3), Sky, Lionsgate+

„The Crown“ wird düster, endlich nimmt sich Tim Burton die „Addams Family“ vor, und die „Dark“-Macher sind zurück: unsere Streamingempfehlungen im November.















Was bringt der November? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1. Reboot

Von „Magnum“ bis „Denver-Clan“, von „Charmed“ bis „MacGyver“: Wenn nichts mehr hilft, hilft ein Serien-Reboot – also ein Neustart oder eine Neuinterpretation eines TV-Klassikers. Genau davon erzählt die Comedyserie „Reboot“, in der es darum geht, dass das Personal einer 20 Jahre alten Sitcom für eine Neuauflage wieder vor die Kamera gezerrt wird. Hinter der Persiflage auf die TV-Industrie steckt Steve Levtian, der einer der Produzenten des Comedy-Hits „Modern Family“ war. Disney+, 2. November

2. Gefährliche Liebschaften

Apropos Reboot: Eine weitere Möglichkeit, eine bekannte Geschichte neu oder anders zu erzählen, ist das Prequel. Der Streamingdienst Starzplay, der jetzt Lionsgate+ heißt und ein Faible für historische Stoffe („The Great“, „Becoming Elizabeth“, „The Serpent Queen“) hat, widmet sich der Vorgeschichte von de Laclos’ Briefroman „Gefährliche Liebschaften“. Den kennt man vor allem durch Stephen Frears’ Verfilmung aus dem Jahr 1988 mit Glenn Close und John Malkovich. Nun werden die Marquise de Merteuil und der Vicomte de Valmont von Alice Englert und Nicholas Denton gespielt. Lionsgate+, 6. November

3. Souls

Ein 14-jähriger Junge, der glaubt, schon mal gelebt zu haben und bei einem Flugzeugabsturz ertrunken zu sein. Eine schwangere Pathologin in Stockholm, die den schlimmsten Tag ihres Lebens wieder und wieder erleben muss. Eine junge Frau, die sich in der nahen Zukunft in Berlin einer mysteriösen Sekte anschließt. Die Sky-Eigenproduktion „Souls“ ist eines der ambitioniertesten deutschen Mystery-Projekte seit der Netflixserie „Dark“ – und genauso verwirrend und fesselnd. In den Hauptrollen: Julia Koschitz, Brigitte Hobmeier , Lili Epply und Aaron Kisslov. Sky, 8. November

4. The Crown

Die 1990er Jahre stellen das britische Königshaus vor viele Herausforderungen. Das Scheitern der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana (nun dargestellt von Dominic West und Elizabeth Debicki) ist nur eine davon – wenn auch die größte. Serienschöpfer Peter Morgan macht in der fünften Staffel von „The Crown“ das Leben der Royals erneut zu großem Dramenstoff . Und er inszeniert so täuschend echt, dass Netflix die Serie nun mit einem Hinweis versieht, dass es sich nur um eine fiktionalisierte Version tatsächlicher Ereignisse handelt. Netflix, 9. November

5. Zootopia+

Eine weitere Variante, einen Erzählkosmos zu erweitern, ist das Spin-off (siehe auch „Wednesday“): Die Anthologieserie „Zootopia+“ jedenfalls ist ein Ableger des Oscar-prämierten Animationsfilms „Zoomania“ aus dem Jahr 2016. Jede Episode stellt andere Bewohner der von Säugetieren bewohnten Metropole Zootopia in den Mittelpunkt. Disney+, 9. November

6. 1899

Baran bo Odar und Jantje Friese, die mit der Serie „Dark“ TV-Deutschland aus dem Dornröschenschlaf erweckt haben, kehren mit einer spektakulären internationalen Mysteryserie zurück. Die acht Episoden von „1899“ spielen auf einem Auswandererschiff, das auf dem Weg von London nach New York ist und auf hoher See in ein rätselhaftes Abenteuer verwickelt wird. Mit an Bord bei dieser unheimlichen Irrfahrt sind zum Beispiel Emily Beecham und Andreas Pietschmann, Netflix, 17. November

7. Wednesday

Tim Burton steckt hinter dem Ableger des Grusel-Comedy-Klassikers „Addams Family“ und macht die bleich-morbide Pigtail-Zynikerin Wednesday, die im Film von 1991 von Christina Ricci gespielt wurde, zur Hauptfigur. Wednesday (Jenna Ortega) wird von ihren Eltern ins Internat Nevermore geschickt, in dem auch Vampire, Werwölfe oder Sirenen unterrichtet werden: dezent makabere Unterhaltung für die ganze Familie, die ein bisschen wie eine Grufti-Version von „Harry Potter“ daherkommt. Netflix, 23. November

8. Echo 3

Mark Boal wurde für sein Drehbuch für das im Irak spielende Kriegsdrama „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“ im Jahr 2010 mit einem Oscar ausgezeichnet. Sein zehnteiliger Actionthriller „Echo 3“ handelt nun vom geheimen Krieg, der in Südamerika geführt wird – und von zwei Männern, die eine US-Wissenschaftlerin suchen, die in der Grenzregion zwischen Kolumbien und Venezuela verschwunden ist. Apple TV+, 23. November

9. Love Addicts

Das soll Deutschlands Antwort auf den Netflix-Erfolg „Sex Education“ sein – ist es aber nicht. So sehr sich „Love Addicts“ auch darum bemüht, hip, frech und grell von Liebe und Sex im 21. Jahrhundert zu erzählen – die Comedyserie um eine Hamburger Selbsthilfe-Gruppe fühlt sich eher an wie ein verkrampfter Rückfall in die Zeiten des Schmuddelsex-Klamauks und wie ein unfreiwilliger Ausflug ins Nachtprogramm von RTL in den 1980ern. Amazon Prime, 30. November

Sex- und Liebessüchtige: die „Love Addicts“-Cast um Annette Frier (links). Zur Serie liegt noch kein Trailer vor. Foto: Amazon

10. Willow

Nachdem uns der November bereits Reboots, Prequels und Spin-offs beschert hat, ist jetzt noch ein Sequel dran. „Willow“ setzt die Geschichte des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1988 fort. Sechs Heldinnen und Helden wider Willen gehen in einer fantastischen Welt auf eine gefährliche Mission. Disney+, 30. November