41 Wie wäre es zum Beispiel mit „Queen Charlotte – Eine Bridgerton-Geschichte“, „The Muppets Mayhem“, „Fubar“ oder „Der Greif“ (von links oben im Uhrzeigersinn)? Unsere Streamingserien-Empfehlungen im Mai. Foto: Netflix (2), Disney+, Amazon Prime

Arnold Schwarzenegger wird CIA-Agent, Harrison Ford und Helen Mirren verirren sich in einen Western, Amazon beschert uns ein deutsches „Stranger Things“, und „Bridgerton“ kehrt zurück: die Serienempfehlungen im Mai.















Was bringt der Mai? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1. Fatal Attraction

Die Älteren erinnern sich: Der Erotikthriller „Eine verhängnisvolle Affäre“ mit Glenn Close und Michael Douglas war der Aufreger des Jahres 1987: Ein One-Night-Stand hat schlimme Folgen für einen Rechtsanwalt, seine Frau, seine Tochter und ein Zwergkaninchen. In der Serienadaption spielt die großartige Lizzy Caplan („Das Boot“) die Rolle der rachsüchtigen Geliebten. Paramount+, 1. Mai

2.The White House Plumbers

Im Juni 1972 brechen fünf Männer im Watergate-Bürokomplex in Washington in die Zentrale der Demokratischen Partei ein. Angeführt von einem CIA- und einem FBI-Agenten wollen sie dafür sorgen, dass Präsident Nixon weiter im Amt bleibt – erreichen aber das Gegenteil. Politsatire über den Watergate-Skandal mit Woody Harrelson und Justin Theroux. Sky, 2. Mai

3. Queen Charlotte

Was passierte vor „Bridgerton“? Netflix beschert der Erfolgsserie ein Prequel und verrät, wie Königin Charlotte (India Amarteifio) zu Ruhm und Macht gelangt. „Bridgerton“-Fans dürfen sich wie gewohnt auf eine opulent kostümierte und ausgestattete Lovestory freuen, die viel Platz für lakonische Dialoge und mehr oder weniger dezente Erotik lässt. Netflix, 4. Mai

4. The Muppets Mayhem

Dr. Teeth and the Electric Mayhem ist eigentlich die Hausband der „Muppet Show“. Diese überdreht-anarchische Musicalserie begleitet die schrille Puppencombo auf einer Tour durch die USA und beim Versuch, ein Album aufzunehmen. Disneys Antwort auf „Daisy Jones & The Six“ beeindruckt auch mit zahllosen Gastauftritten von Pop- und Rockstars wie Kesha, Steve Aoki, Susanna Hoffs, Tommy Lee oder Chris Stapleton. Disney+, 10. Mai

5. Tiny Beautiful Things

Clare Pierce ist frustriert. Ihr 50. Geburtstag steht bevor, aus der Karriere als Schriftstellerin ist nichts geworden, ihr Mann hat sie vor die Tür gesetzt, und dann erwischt sie außerdem noch ihre minderjährige Tochter bei einem Threesome-Versuch. Als ihr aber angeboten wird, eine Ratgeberkolumne zu übernehmen, lernt sie, auch sich selbst kluge Ratschläge zu geben. Rührendes Melodrama mit Kathryn Hahn. Disney+, 10. Mai

6. Fire in the Sky

Was haben sie sich dabei nur gedacht? Erst verlegen sie Garth Risk Hallbergs großartig-monströsen New-York-City-Moloch-Roman, der von zwei Punk-Kids im Jahr 1977 erzählt, ins Jahr 2003. Und dann ändern sie auch noch den Titel für den deutschen Markt von „City on Fire“ in „Fire in the Sky“. Sehenswert ist der Achtteiler trotzdem – vor allem wegen des Darstellerensembles, zu dem Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke und John Cameron Mitchell zählen. Apple TV+, 12. Mai

7. Platonic

Rose Byrne und Seth Rogen in „Platonic“ Foto: Apple TV+

Ist das vielleicht die Antwort des 21. Jahrhunderts auf „Harry & Sally“? Sylvia (Rose Byrne) und Will (Seth Rogen) waren einmal beste Freunde, haben sich aber irgendwann aus den Augen verloren. Als sie sich nach Jahren wiedersehen, scheint es zunächst zwischen ihnen keine Verbindung mehr zu geben. Doch bald schon beginnt ihre Freundschaft ihr restliches Leben durcheinander zu bringen. Apple TV+, 24. Mai

8. Fubar

Immer noch gibt es die alte Konkurrenz zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Nachdem Stallone gerade in „Tulsa King“ seine erste Serien-Hauptrolle spielte, ist Schwarzenegger nun in dem brutalen Actionthriller „Fubar“ als CIA-Agent zu sehen, dessen Pläne, in den Ruhestand zu gehen, von seiner Tochter durchkreuzt werden. Netflix, 25. Mai

9. Der Greif

Die Amazon-Prime-Serie, die auf Wolfgang und Heike Hohlbeins Kultroman beruht, vermengt fast ebenso originell wie der Netflix-Erfolg „Stranger Things“ Nostalgie und Fantasy mit einer Coming-of-Age-Story. Eine Außenseiterclique entdeckt im Provinzkaff Krefelden im Jahr 1994 den Übergang zu einer albtraumhaft-düsteren Parallelwelt: den Schwarzen Turm. Dort herrscht der Greif, der Menschen versklavt. Prime Video, 26. Mai

10. 1923

Mit seiner „Yellowstone“-Saga hat Taylor Sheridan ein grandioses episches Westerndrama geschaffen, das die Geschichte der Rangerfamilie Dutton in Montana erzählt. „1923“ mit Helen Mirren und Harrison Ford füllt nun die Lücke zwischen den Vorgängerserien „1883“ und „Yellowstone“. Paramount+, 27. Mai