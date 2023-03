39 Wie wäre es zum Beispiel mit „Daisy Jones & The Six“, „Mayfield Witches“, „Ted Lasso“ oder „Tulsa King“ (von links oben im Uhrzeigersinn)? Unsere Streamingserien-Empfehlungen im März Foto: Amazon Prime, AMC/Sky, Apple TV+, Paramount+

Sylvester Stallone als Exilmafioso, Ted Lasso will wieder den Titel, Lamborghini-Klaus macht die Reeperbahn unsicher: unsere Serienempfehlungen im März.















Link kopiert

Was bringt der März? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1. Fleishman is in Trouble

All jenen, die immer noch nicht glauben wollten, dass Geld nicht glücklich macht, gibt diese Miniserie Nachhilfe: Die Ehe von Toby und Rachel Fleishman (Jesse Eisenberg und Claire Danes) zerbricht genau dann, als sie zur New Yorker Upper-Westside-High-Society aufsteigen. Plötzlich ist Toby geschieden und fühlt sich von den Bedürfnissen seiner beiden Kinder ebenso überfordert wie von den Verlockungen der wunderbaren Welt der Datingapps. Großartig besetztes Melodrama nach einem Roman von Taffy Brodesser-Akner. Disney+, 1. März

2. The Mandalorian

Bevor Pedro Pascal der Mann war, der zusammen mit Bella Ramsey in der sensationellen Dystopie „The Last of Us“ durch ein postapokalyptisches Amerika irrt, war er als einsamer, wortkarger Kopfgeldjäger, der nie seinen Helm abnimmt, der Titelheld dieser „Star Wars“-Serie. Neben Pascal sind in der acht Episoden umfassenden dritten Staffel zudem wieder Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow und Giancarlo Esposito mit dabei. Disney+, 1. März

3. Daisy Jones & The Six

In den 1970ern war die Welt des Rock ’n’ Roll noch in Ordnung. In dieser aufregend-wilden Zeit schafft die Band Daisy Jones & The Six aus Los Angeles den Durchbruch. Die Bandmitglieder werden zu Superstars, aber kaum oben angekommen, zerbricht die Band an ihren eigenen Egos. Wer sich bei der zehnteiligen Mockumentary an Fleetwood Mac oder an Cameron Crowes Film „Almost Famous“ aus dem Jahr 2000 erinnert fühlt, liegt nicht verkehrt. Amazon Prime, 3. März

4. Luden

Deutschlands Antwort auf die HBO-Serie „The Deuce“, die vom Geschäft mit dem Sex am New Yorker Times Square der späten 1970er Jahre erzählte: „Luden“ widmet sich der Geschichte vom Aufstieg und Fall von Klaus Barkowsky, besser bekannt als Lamborghini-Klaus, der bis Ende der 1980er Jahre eine Zuhälterbande in St. Pauli anführte. Für Reeperbahnromantik und -verklärung hat der Sechsteiler nichts übrig. Viel lieber inszeniert er in drastisch-dreckigen Bildern und mit einem sehr mutigen Ensemble ein Drama, in dem es keinen Platz für Helden gibt. Amazon Prime, 3. März

5. Ted Lasso

Die Apple-TV+-Produktion um den US-Footballtrainer, der bei einem britischen Premier-League-Club anheuert, ist der FC Bayern unter den aktuellen Comedyserien. Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils mit einem Emmy in der Kategorie beste Comedy ausgezeichnet. Der Druck vor dem Start der dritten Staffel ist deshalb hoch. Apple TV+, 15. März

6. Shadow and Bone

Die Fantasyserie nach den Büchern von Leigh Bardugo führte nach dem Start der ersten Staffel im Jahr 2021 wochenlang die internationalen Netflix-Charts an, geriet dann aber etwas in Vergessenheit. Die zweite Staffel taucht jetzt noch etwas tiefer in die düster-magische Welt der Grisha ein, die Stürme heraufbeschwören oder Herzen zum Stillstand bringen können. Netflix, 16. März

7. Tulsa King

Der Mafioso Dwight Manfredi saß 25 Jahre im Knast, wird von seinem Boss dann aber von New York City ausgerechnet nach Tulsa in Oklahoma versetzt, um dort ein neues kriminelles Netzwerk aufzubauen. Die Hauptrolle in der Krimiserie, die ein bisschen an die großartige Serie „Lilyhammer" mit Steven van Zandt erinnert, spielt Sylvester Stallone. Der hat angeblich einen Tag, nachdem ihm das Skript zugeschickt wurde, schon alles unternommen, damit das Serienprojekt verwirklicht wird. Paramount+, 19. März

8. The Night Agent

Die Serie nach einem Thriller Matthew Quirks erzählt von dem FBI-Agenten Peter Sutherland, der eigentlich nur Telefondienst im Keller des Weißen Hauses hat, dann aber mitten hinein in ein gefährliches Spionageabenteuer gerät, als das Telefon eines Nachts tatsächlich klingelt. Die Hauptrolle spielt Gabriel Basso („Hillbilly Elegy“). Netflix, 23. März

9. Rabbit Hole

Kiefer Sutherland hat in den letzten Jahren zwar einige Serienhauptrollen übernommen („Designated Survivor“, „The Fugitive“, „The First Lady“), aber keine reichte an seinen Auftritt als Jack Bauer in „24“ (2001–2010) heran. Vielleicht klappt es jetzt in der Rolle von John Weir, einem Mann, der in der Welt der Wirtschaftsspionage zu Hause ist, bis ihm ein Mord angehängt wird. Paramount+, 27. März

10. Mayfair Witches

Die Anne-Rice-Festspiele gehen weiter: Nachdem bereits im Januar die Serienfassung von „Interview mit einem Vampir“, dem berühmtesten Roman der US-Autorin gestartet ist, folgt nun die düster-grandiose Horrorserie „Mayfair Witches“. Alexandra Daddario, die bisher nur in spektakulären Nebenrollen („True Detective“, „White Lotus“) glänzen durfte, spielt die Ärztin Rowan Fielding, die erfährt, dass sie einer Hexenfamilie entstammt. Sky, 31. März