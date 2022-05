10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Lesbische Vampire, ein abstruses True-Crime-Trio, eine muslimische Superheld und ein koreanischer Seriencoup: unsere Serienempfehlungen im Juni















Was bringt der Juni? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten.

1 . Borgen

Kannst du die Macht übernehmen und dir dennoch treu bleiben? Diese Frage bildete den Kern der großartigen dänischen TV-Serie „Borgen“. Zwischen 2010 und 2013 ging es in 30 Episoden um Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), die un­verhofft dänische Premierministerin wird und feststellen muss, wie schwer es ist, sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Unverhofft beschert nun Netflix der europäischen Erfolgsserie neun Jahre später eine vierte Staffel. Netflix, 2. Juni

2. The Boys

Auch in der schrill-brutal-zynischen Superheldenserie „The Boys“, deren dritte Staffel jetzt startet, geht es um die Frage, ob zu viel Macht den Charakter verdirbt. Tatsächlich weiß man aber schon aus den ersten beiden Staffeln, dass einen Super­kräfte keinesfalls immun gegen Korruption machen und dass irgendwo immer ein skrupelloser Großkonzern lauert, der Superhelden vor allem als ein Mittel der Gewinnmaximierung versteht. Amazon, 3. Juni

3. Ms. Marvel

Zwar geht es im Marvel-Universum etwas gesitteter zu als in der Serie „The Boys“. Dafür ist dieser Superheldenkosmos nichts für Menschen, die die Welt nur dann ertragen können, wenn sie übersichtlich geordnet ist. Da gibt es nicht nur Carol Danvers aka Captain Marvel, die ihre Superheldinnenkarriere in den 1970er Jahren als Ms. Marvel begann, sondern da gibt es eben auch Kamala Khan, ein Teenagermädchen, das in Jersey City lebt, das sich wie sein Vorbild Ms. Marvel nennt und das jetzt als erste muslimische Marvel-Superheldin seine eigene Serie bekommt. Disney+, 8. Juni

4. How I met your Father

Eine Sitcom, die eigentlich alles richtig macht und nur das Nötigste ändert: ein Wort im Titel zum Beispiel. Nachdem in „How I met your Mother“ (2005-2014) der Ted Mosby des Jahres 2030 seinen Kindern erzählte, wie er einst deren Mutter kennenlernte, testet nun eine angetrunkene Sophie des Jahres 2050 mit so einer Story die Geduld ihres Sohns und des Publikums. Disney+, 8. Juni

5. Meine geniale Freundin

Der Hype um ­Elena Ferrantes neapolitanischen Romanzyklus ist zwar etwas in Vergessenheit geraten. Die Serienadaption hat die Geschichte aber noch nicht ganz zu Ende erzählt. Die dritte Staffel arbeitet sich jetzt an dem dritten Band ab. Die ­Verfilmung des vierten und letzten Romans der Saga ist in Arbeit. Magenta TV, 9. Juni

6. First Kill

Vorsicht, bissige Teenie-Lovestory! Die Fantasyserie, hinter der die Bestsellerautorin V. E. Schwab („Weltenwanderer“, „Vicious & Vengeful“) steckt, kommt als die queere Antwort auf „Twilight“ oder „Vampire Diaries“ daher: Juliette ist ein Vampir, Caliope eine Vampirjägerin – das hält die beiden aber nicht davon ab, sich Hals über Kopf ineinander zu verlieben. Alle, die noch nie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ gesehen haben, werden das vielleicht sogar originell finden. Netflix, 10. Juni

7. Becoming Elizabeth

Die britische Serie mit der deutschen Schauspielerin Alicia von Rittberg in der Hauptrolle ist das Königsdrama, das Elizabeths Zeitgenosse Shakespeare vergessen hat zu schreiben, das inoffizielle Prequel zur Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ und eine Coming-of-Age-Story, die von den Jugendjahren Elizabeth I. (1533-1603) erzählt, die in düsteren Zeiten voller Geheimdiplomatie, Gier, Gewalt und Gemetzel aufwächst. Starzplay, 12. Juni

8. Haus des Geldes: Korea

So geht Erfolgsserie mit Ansage: Einer der größten internationalen Serienhits im Netflix-Portfolio (die spanische Heist-Movie-Serie „Haus des Geldes“) wird von der gerade unaufhaltsamen Film- und Fernsehnation Südkorea („Squid Game“, „Parasite“) neu interpretiert. Wenn das nicht hilft, das gerade etwas angekratzte Netflix-Image aufzupolieren, was dann? Netflix, 24. Juni

9. Westworld

Zunächst verwirrte diese Science-Fiction-Serie nur damit, dass man in einem Vergnügungspark der Zukunft ständig Menschen und Roboter verwechselte. Doch von Staffel zu Staffel hat „Westworld“ einen ein bisschen mehr durcheinander gebracht. So sehr, dass man jetzt völlig überrascht ist, dass die Geschichte tatsächlich weitergeht. Sky, 27. Juni

10. Only Murders in the Building

Die True-Crime-Fans Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) begeben sich wieder als skurriles Trio auf Mördersuche. In der zweiten Staffel der bitterbösen Comedyserie werden die drei allerdings selbst zu Tatverdächtigen. Disney+, 28. Juni

