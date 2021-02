11 Dies und noch einiges mehr bietet der Februar: „Tribes of Europa“, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, „Firefly Lane“, „Roadkill“ (von links oben im Uhrzeigersinn). Unsere Bildergalerie verrät, welche zehn Serien Sie in diesem Monat im Blick haben sollten.Foto: Netflix (2), Amazon, Magenta TV Foto:

Christiane F. landet wieder auf dem Babystrich am Bahnhof Zoo, Dr. House wird Politiker, Batmans Butler gibt der Queen einen Korb, Deutschland schaut in die Zukunft, und Disney will erwachsen werden: Diese zehn Streamingserien sollten Sie im Februar nicht verpassen.

Stuttgart - Auch im Februar empfehlen sich Serien als das beste Mittel gegen den Corona-Stubenhocker-Blues. Wir stellen die zehn interessantesten Neuerscheinungen vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

„Tribes of Europa“ gegen „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Gutes Timing geht anders: Die beiden großen Streamingdienste lassen zeitgleich zwei Serien-Großprojekte aus Deutschland aufeinander los: Am 19. Februar startet bei Netflix das Science-Fiction-Epos Tribes of Europa, hinter dem die Produzenten von „Dark“ stecken und das drei Geschwister auf Heldenreisen durch ein postapokalyptisches Europa schickt. Am gleichen Tag beginnt bei Amazon Prime Christiane F. die Drogenkarriere der Christiane F. wieder von vorne im Achtteiler Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.

Disney+ will erwachsen werden

Disney+ kann es in Sachen Abozahlen bisher noch nicht mit Netflix und Amazon Prime aufnehmen. Das das will der Micky-Maus-Konzert im Februar ändern, indem er erwachsen wird: weg vom Image des Family-Entertainment-Kanals, hin zum Rundum-Programm, das dann auch Platz für „erwachsene“ Filme wie „Stirb langsam“ oder „Moulin Rouge“ hat, aber auch für neue Serien wie den verstörenden Krimi Big Sky. Dass Disney seinen Streamingdienst darum auch gleich mit einer Kindersicherung ausstattet, ist nur konsequent.

Netflix startet ungewöhnlich Gewöhnliches

Netflix war dagegen bisher eher für TV-Unterhaltung der etwas anderen Art bekannt. Im Februar startet der Streamingdienst aber zwei Serien, die zumindest auf dem Papier besser zu Disney+ gepasst hätten: Firefly Lane arbeitet sich an einem Liebes- und Freundschaftsroman von Kristin Hannah ab, und Kevin James (‚The King of Queens“) ist Hauptdarsteller und Produzent der Sitcom The Crew, die in der Motorsportwelt spielt.

Diese und alle weiteren Streaming-Serien, die Sie im Februar nicht verpassen sollten, stellen wir in unserer Bildergalerie vor. Viel Spaß beim Durchklicken und Serienschauen!