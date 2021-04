11 Dies und noch einiges mehr bietet der April: „Wild Republic“, „Stargirl“, „A Teacher“, „Shadow and Bone“, „The Nevers“ und „Dead Pixel“ (von links oben im Uhrzeigersinn). Unsere Bildergalerie verrät, welche zehn Serien Sie in diesem Monat im Blick haben sollten.Foto:Magenta TV, DC, Hulu, Netflix, HBO, Channel 4 Foto:

Jugendliche Straftäter in den Alpen, Joss Whedons Steampunk-Serie „The Nevers“ und endlich ein neuer Kandidat für die „Game of Thrones“-Nachfolge: Diese zehn Streamingserien sollten Sie im April nicht verpassen.

Stuttgart - Weil die Kultur auch über Ostern erst einmal im Lockdown bleiben muss, sind es weiterhin vor allem die Streamingdienste, die ein Ersatzprogramm bieten können: Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Das nächste „Game of Thrones“?

Der April hat gleich zwei fantastische Abenteuer im Angebot, die als mögliche Serien-Highlights des Jahres gehandelt werden. Das eine startet bei Netflix und heißt Shadow and Bone und beruht auf Leigh Bardugos Fantasy-Trilogie „Legenden der Grisha“. Die Saga erzählt aus einem von Kriegen zerrissenen Königreich, von Monstern, die in der finsteren Mitte des Landes lauern, und von einer jungen Frau, deren magische Kräfte die Welt verändern könnten.

Science-Fiction-Abenteuer im viktorianischen London

Das andere fantastische Abenteuer spielt im späten 19. Jahrhundert in einem fiktiven London: Auch in The Nevers (Sky) geht es um Menschen mit besonderen Fähigkeiten: Die „Berührten“ sind vor allem Frauen und können zum Beispiel Feuerbälle schleudern, auf Wasser gehen oder Elektrizität sehen. Weil die meisten Männer im viktorianischen England entweder Angst vor ihnen haben oder Experimente mit ihnen machen müssen, leben diese außergewöhnlichen Menschen sehr gefährlich.

Sitcom-Stars in neuen Rollen

Und während bei Magenta TV mit Wild Republic, die nächste deutsche Coming-of-Age-Serie startet, gibt es ein Wiedersehen mit einigen vertrauten Sitcom-Stars in neuen Rollen: John Stamos aus „Full House“ spielt in Big Shot (Disney+) einen Basketballtrainer, Nick Robinson aus „Melissa & Joey“ in A Teacher (Sky) einen Schüler, der eine Affäre mit seiner Lehrerin hat, und Christoph Maria Herbst aus „Stromberg“, der gerade auch in dem Film „Der große Fake – Die Wirecard-Story“ zu sehen ist, hört in Tilo Neumann und das Universum (TV Now) eine Stimme aus dem All.

Diese und alle weiteren Streamingserien, die Sie im April nicht verpassen sollten, stellen wir in unserer Bildergalerie samt Trailern und Startdaten vor. Viel Spaß beim Durchklicken und Serienschauen!