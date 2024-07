Streaming: Wednesday-Werwölfin Emma Myers ist bald Junior-Detektivin

1 Pip (Emma Myers) grübelt über einen Mordfall. Foto: Sally Mais/ZDF/dpa

Die Mini-Serie «A Good Girl's Guide to Murder» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Holly Jackson. Alles beginnt mit einer Schularbeit über einen True-Crime-Fall - ein gefährliches Unterfangen.











Berlin - Im Netflix-Welthit "Wednesday" spielte Emma Myers eine farbenfrohe Werwölfin, die beste Freundin der düsteren Titelfigur. In wenigen Wochen wird die 22-Jährige der Star einer britischen Thriller-Serie sein. Deutschland-Start ist am 30. August in der ZDF-Mediathek, in anderen Ländern läuft die Serie bereits an diesem Donnerstag an - auf Netflix.

"Eine sehr starke Figur"

Als Hauptdarstellerin von "A Good Girl's Guide to Murder" verkörpert Myers das Kleinstadtmädchen Pip, das für ein Schulprojekt einen wahren Kriminalfall aus der Gegend aufrollt und immer tiefer in gefährliche Geheimnisse verwickelt wird. "Pip ist eine sehr starke Figur, total entschlossen", so die Schauspielerin. "Durch die Art und Weise, wie Holly Jackson sie in den Büchern beschrieben hat, und wie Poppy Cogan sie für die Serie interpretiert hat, hat es großen Spaß gemacht, sie zu spielen."

In einem Interview für das ZDF erzählt Myers begeistert davon, wie sie mit der Crew für die Serie eine ganze Wand mit Fotos und Zeitungsartikeln tapezierte - eine Übersichts-Collage für den Fall, wie man sie auch aus anderen Thrillern kennt. "Ich finde es hilfreich, Dinge visuell darzustellen, um den Überblick zu behalten und mich zu erinnern", so Myers.

Eine Leiche wurde nie gefunden

Pip tue das auch. "Es hilft ihr, sich alles auf einmal vor Augen zu führen. Der erste Tag, an dem wir eine Szene mit der Wand gedreht haben, (...) hat so viel Spaß gemacht." Sie habe gewusst, dass es Spaß machen würde, erinnert sich die Schauspielerin. "Es war wunderschön, ehrlich gesagt atemberaubend. Es sieht toll aus mit all den Details an der Wand, vor allem, wenn die Ermittlungen voranschreiten."

Zum Inhalt: Ein Dorf im Südwesten Englands. Fünf Jahre sind vergangen, seit die siebzehnjährige Andie Bell verschwand. Die Akten sind längst geschlossen. Andies Freund Sal hat damals den Mord an ihr zugegeben. Doch die Leiche von Andie wurde nie gefunden. Die Musterschülerin und Hobbyermittlerin Pippa, genannt Pip, geht dem Geheimnis auf dem Grund. Die Serie "A Good Girl's Guide to Murder" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Holly Jackson. Ab 8. September sendet ZDFneo die Mini-Serie sonntags auch linear in Doppelfolgen.