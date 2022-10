1 Netflix bietet demnächst ein verbilligtes Basis-Abo mit Werbung an. Foto: Silas Stein/dpa

Die Konkurrenz ist schon am Start. Nun bietet auch Netflix ein zumindest vergünstigtes Abo mit Werbeunterbrechung an. Auf so manches müssen die Nutzer dann jedoch verzichten.















Los Gatos - Netflix bietet wie angekündigt ein verbilligtes Basis-Abo mit Werbung an. Der Tarif werde in Deutschland 4,99 Euro im Monat kosten und ab 3. November verfügbar sein, teilte Netflix-Manager Greg Peters am Donnerstag mit. Das werbefinanzierte Modell wird in insgesamt zwölf Ländern eingeführt, darunter auch Frankreich, Großbritannien und die USA. Auf die bisherigen Abos habe das neue Modell keine Auswirkungen. "Das Basis-Abo mit Werbung ergänzt unsere bestehenden werbefreien Basis-, Standard- und Premium-Abostufen."

Zum Start werden die Werbespots 15 oder 30 Sekunden lang sein und während der Serien und Filme oder davor laufen. Mit durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde müssen sich Kunden bei dem Tarif berieseln lassen. "Eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien wird aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein - aber wir arbeiten daran", teilte der Streamingdienst mit. Bei dem Modell mit Werbung gibt es auch keine Download-Funktion. Das Abo kann jederzeit geändert oder gekündigt werden.

Bisher gibt es bei Netflix keine Werbespots. Der bisherige Basistarif kostet 7,99 Euro pro Monat. Für den Standardtarif sind monatlich 12,99 Euro fällig. Das Premium-Abo kostet 17,99 Euro.

Damit reagiert Netflix offensichtlich auf die wachsende Zahl von Konkurrenten auf dem deutschen Streamingmarkt bei gleichzeitig sinkender Konsumlaune der Verbraucher. Amazon etwa ist mit dem werbefinanzierten Angebot Freevee am Start. Filme und Serien werden dort ohne zusätzliche Kosten, aber mit Werbeunterbrechungen gezeigt. Nach den USA und Großbritannien ist Deutschland das dritte Land, in dem Amazon das Angebot platziert hat.