Streaming: Hochzeitschaos mit Will Ferrell und Reese Witherspoon

London - Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, aber für zwei Paare und ihre Angehörigen wird ein Hochzeitswochenende zum Chaostrip. US-Comedy-Star Will Ferrell ("Anchorman") und Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon ("Walk The Line") spielen die Hauptrollen in der romantischen Komödie "Ihr seid herzlich eingeladen", die am 30. Januar beim Streamingdienst Prime Video startet.

Will Ferrell und Reese Witherspoon als Rivalen

Ferrell spielt den Witwer und überfürsorglichen Vater Jim, dessen Leben sich nur um seine Tochter Jenni (Geraldine Viswanathan) dreht. Als die ihm verkündet, dass sie heiraten will, bucht Jim telefonisch ein romantisches Hotel auf einer kleinen Insel namens Palmetto, auf der Jennis Mutter und er sich einst das Ja-Wort gaben. Dummerweise geht bei der Buchung allerdings etwas schief.

Witherspoon spielt Kontrollfreak und TV-Produzentin Margot, die für ihre Schwester Neve (Meredith Hagner) die Hochzeit organisieren will, zum Rest der Familie aber ein schwieriges Verhältnis hat. Für die Hochzeit bucht sie - man ahnt es - das Hotel auf der Insel Palmetto an exakt demselben Wochenende wie Jim.

Die doppelte Buchung fällt erst auf, als Margot und Jim samt Hochzeitsgesellschaften auf der Insel eintreffen. Eigentlich ist die Insel zu klein für beide Gruppen, doch keiner möchte abreisen. Bald eskaliert die Situation auf unterhaltsame Weise.

Familienzwist und Generationenkonflikte

Will Ferrell ist wie immer köstlich - etwa, wenn ihn die Sprache seiner kaum volljährigen Tochter und ihrer Freunde überfordert, er deren Social-Media-Beiträge nicht versteht oder den jungen Leuten mal gehörig die Meinung sagt. Im echten Leben hat der 57-Jährige mit Jugendsprache und sozialen Medien ebenfalls wenig am Hut. "Ich kenne eigentlich nur das, was meine Kinder mir zeigen", sagt Ferrell im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. "Nur ganz wenig."

Ähnlich geht es seiner Kollegin, die ihr komödiantisches Talent spätestens in "Natürlich blond" unter Beweis gestellt hat. "Meine Kids zeigen mir ein Video, in dem jemand ein Geräusch macht, und sie liegen vor Lachen am Boden", erzählt Reese Witherspoon (48). "Und ich checke es einfach nicht. Das ist mir fast schon peinlich."

Der Konflikt zwischen Jung und Alt und gewöhnliche Situationen, die ins Absurde eskalieren (Stichwort: Alligator) sorgen für die lustigsten Momente in "Ihr seid herzlich eingeladen". Doch neben den teils albernen Gags hält der etwas seicht geratene Film besonders mit Blick auf das Thema Familie ein paar emotionale Momente bereit.

Seichte Unterhaltung mit Humor und Herz

Filmemacher Nicholas Stoller, der das Drehbuch schrieb und Regie führte, ist ein Spezialist auf dem Gebiet. Von ihm stammen Filme wie "Nie wieder Sex mit der Ex", "Fast verheiratet" oder "Bad Neighbors". "Ich glaube, Humor funktioniert nur, wenn das Publikum sich darin wiedererkennt und es irgendwie ehrlich rüberkommt", sagt Stoller im dpa-Interview. "Die Emotion hinter dem Ganzen muss echt sein, sonst zündet es nicht."

Neben den beiden Stars ist ein Ensemble von hierzulande weniger bekannten US-Comedians, darunter Jack McBrayer ("30 Rock") und Keyla Monterroso Mejia ("Lass es, Larry!") - sowie einigen Newcomern dabei. Tiktok-Star Vinny Thomas sorgt für einige Lacher.

Ein echter Pluspunkt ist, dass Stoller nicht dem üblichen Ablauf romantischer Komödien folgt und sein Film damit etwas weniger vorhersehbar ist. Im Vergleich zu früheren Comedy-Krachern von Will Ferrell - "Old School", "Step Brothers" oder "Die Qual der Wahl" - ist "Ihr seid herzlich eingeladen" zwar recht harmlos. Als seichte Streaming-Unterhaltung für einen Sonntagabend auf der Couch ist der Film damit allerdings bestens geeignet.