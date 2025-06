Streaming-Hit: Gaga wird Lehrerin - Millionen gucken Wednesday-Minuten

1 Popsängerin Lady Gaga ist diesen Sommer auch wieder als Schauspielerin zu sehen: In der populären Comedy-Horror-Serie "Wednesday" bei Netflix hat sie eine Rolle als Lehrerin Rosaline Rotwood. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles - Gaga als Gaststar: Netflix hat das Gerücht bestätigt, dass Popstar Lady Gaga (39) in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Wednesday" mitspielt. Außerdem wurden am Wochenende die ersten sechs Minuten der zweiten Staffel (Start am 6. August) veröffentlicht, was innerhalb der ersten 24 Stunden einige Millionen Fans weltweit anklickten. Ausführender Produzent der Serie ist der legendäre Tim Burton ("Beetlejuice", "Ed Wood", "Mars Attacks!").

"Lady Gaga wird die mysteriöse und rätselhafte Rosaline Rotwood spielen, eine legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen", hatte Netflix nach seinem Fan-Event Tudum (benannt nach dem Geräusch vor jedem Start des Streamingdienstes) mitgeteilt. Lady Gaga trat aufwendig verkleidet bei der Show in Los Angeles auf.

Die Hit-Serie "Wednesday", ein "Addams Family"-Ableger, dreht sich um die gleichnamige Tochter der Familie. Die titelgebende Hauptrolle spielt Jenna Ortega (22). In der Serie studiert Wednesday Addams an der Nevermore-Akademie und entdeckt dort ihre Superkräfte.

Lady Gaga war 2019 als Hauptdarstellerin in dem Musikdrama "A Star is Born" für einen Oscar nominiert. Sie gewann den Oscar für "Shallow" als bester Filmsong. Danach spielte sie in dem Familiendrama "House of Gucci" mit.

Der Film "Joker: Folie à Deux", Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers "Joker", an der Seite von Joaquin Phoenix geriet zu einem Flop in Gagas Filmkarriere.