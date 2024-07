Streaming: Erste deutsche Serie von AppleTV+ mit Makatsch kommt

1 Heike Makatsch ist eine von vielen prominenten Fernsehstars in der ersten deutschen Serie des Streamingdienstes AppleTV+, die Anfang Oktober startet. (Archivfoto) Foto: Christoph Soeder/dpa

Seit 2019 gibt es Apple TV+ schon, doch die erste deutsche Serie kommt jetzt erst: In «Where's Wanda?» spielt Heike Makatsch eine verzweifelte Mutter. Start soll am 2. Oktober sein.











Berlin - Am Tag vor der Deutschen Einheit feiert die erste deutschsprachige Serie des Streamingdienstes Apple TV+ ihre Premiere. Die sogenannte Dark Comedy mit Heike Makatsch (52) und Axel Stein (42) in den Hauptrollen hat den englischsprachigen Titel "Where's Wanda?". Start ist am 2. Oktober mit zwei Folgen. Bis 13. November kommt dann jeden Mittwoch eine neue der restlichen Folgen, die Ufa Fiction produziert hat.

Die achtteilige Serie dreht sich um ein Paar (Stein und Makatsch), das verzweifelt nach seiner vor Monaten spurlos verschwundenen Tochter Wanda (Lea Drinda) sucht. Weil die Polizei versagt, nimmt die Familie die Sache selbst in die Hand. Der technikaffine Sohn (Leo Simon) hilft mit Überwachungsgeräten; Nachbarschaft und halber Vorort werden verwanzt.

Die Serie fährt allerhand Schauspiel-Prominenz auf, darunter Nikeata Thompson, Palina Rojinski, Kostja Ullmann, Harriet Herbig-Matten, Devid Striesow und Joachim Król.

Das Ende 2019 gegründete Apple TV+ ("Ted Lasso") konkurriert als Video-on-Demand-Dienst mit Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video.

Die erste Netflix-Serie, die in Deutschland entwickelt, produziert und gefilmt wurde, war 2017 der Welthit "Dark". Bei Amazon hieß die erste deutsche Serie "You Are Wanted", ein Thriller-Mehrteiler von und mit Matthias Schweighöfer. Bei Disney+ wurde als erste in Deutschland produzierte sogenannte Original-Serie 2023 "Sam - Ein Sachse" verfügbar.