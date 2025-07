Streamen im Netz: Nürtingen schließt Glasfaser-Lücken mit Millionen-Invest

1 Mit vereinten Kräften haben die Nürtinger Akteure mit dem Spatenstich den weiteren Ausbau auf den Weg gebracht. Foto:

Gute Nachrichten für alle, die im Beruf oder privat große Datenmengen bewegen: Nürtingen baut die letzten grauen Flecken in der Stadt ab.











Die Lücken beim Breitbandausbau in Nürtingen und den Stadtteilen sollen jetzt geschlossen werden. Um alle grauen Flecken zu aufzuhellen, werden Investitionen in Höhe von 21,5 Mio Euro notwendig. Dank der hohen Förderquote von 90 Prozent, muss die Stadt Nürtingen lediglich 2,2 Millionen Euro tragen.

Die Kosten werden zu 50 Prozent vom Bund und zu 40 Prozent vom Land gefördert. Den Eigenanteil will die Kommune durch die Verpachtung des Glasfasernetzes an die Stadtwerke Nürtingen GmbH als Betreiber refinanzieren.

Zuschuss für Gebiete mit schwachem Download

Das Land Baden-Württemberg hat nach Angaben der Stadt Nürtingen die Förderung für den Breitbandausbau erweitert. Nachdem bisher waren nur Gebiete mit weniger als 30 Mbit/s im Download förderfähig waren, sind nun sämtliche Gebiete förderfähig, die über weniger als 100 Mbit/s im Download verfügen. Solche Gebiete werden als „graue Flecken“ bezeichnet.

Tiefbau ist europaweit ausgeschrieben worden

Laut der Kommune fallen in Nürtingen rund 1400 Gebäudeanschlüsse im Stadtgebiet unter die Förderung. Angesichts des Umfangs wurden die Arbeiten europaweit ausgeschrieben. Nun ist der Startschuss für die notwendigen Tiefbauarbeiten in in der Egertstraße in Raidwangen und am Steinenberg gefallen.

Der Ausbau mit Glasfaser ist auch eine logistische Herausforderung. Foto: picture alliance/dpa/BELGA

Anfang September soll der Tiefbau in Neckarhausen und in Hardt beginnen, wo insgesamt rund 650 Gebäude mit einem Glasfaseranschluss versorgt und allein in diesem ersten Bauabschnitt rund 140 Kilometer Glasfaserleitungen in bestehende Leerrohre eingezogen werden.

Der Breitbandausbau wird bis 2028 außerdem in Teilen der Gebiete auf dem Säer, in der Braike, Im Ried, am Lerchenberg, im Roßdorf und Oberensingen sowie in den Ortschaften Zizishausen und Reudern erfolgen, teilt die Kommune mit.