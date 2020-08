Nürtingen Geldbeutel und Tasche aus geparkten Fahrzeugen gestohlen

In Nürtingen (Kreis Esslingen) sind in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eine Tasche und zwei Geldbeutel aus drei abgestellten Fahrzeugen gestohlen worden. In einem Fall schlug der noch unbekannte Täter zu, während die Besitzer des Fahrzeugs darin schliefen.