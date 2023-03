Vorfall zwischen Deizisau und Plochingen Meterhohe Rauchwolke – In Deizisauer Firma brennt ein Schrotthaufen

Eine spektakuläre Rauchsäule am Himmel: Ein Schrotthaufen ist am Dienstag gegen 17 Uhr auf einem Firmengelände zwischen Plochingen und Deizisau in Brand geraten. Sind andere Gebäude oder Personen in Gefahr?