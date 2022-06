1 An der Kreuzung Friedrichstraße/Stuttgarter Straße in Kirchheim wurde jüngst ein weiterer Grünpfeil montiert. Foto: Horst Rudel

Trotz roter Ampel rechts abbiegen? Das birgt Konfliktpotenzial. Weil sich das schlichte Verkehrszeichen als Gefahrenquelle entpuppte, haben es viele Kommunen im Kreis Esslingen wieder aus dem Verkehr gezogen. Kirchheim indes trotzt dem Trend.















Link kopiert

Zur Verbesserung der Ausfahrt von Rechtsabbiegern aus der Friedrichstraße in die Stuttgarter Straße in Kirchheim wurde an der Ampelanlage jetzt ein Grünpfeil montiert – das nunmehr achte Verkehrsschild dieser Art im Stadtgebiet. Und damit unterscheidet sich das rund 40 000 Einwohner zählende Städtchen am Fuße der Teck von vielen anderen Kommunen im Landkreis Esslingen: Während Kirchheim sukzessive weitere Kreuzungen mit Grünpfeilen ausstattet, wird das kleine Zusatzschild anderswo nach und nach wieder abgeschraubt – aus Verkehrssicherheitsgründen, wie es heißt. Denn der Grünpfeil birgt Konfliktpotenzial.