Straßenverkehr im Kreis Esslingen: Senioren durch Unfälle verletzt

1 Bei zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Esslingen wurden zwei Senioren verletzt. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

In Ostfildern-Ruit und in Kirchheim wurden ältere Mitbürger von Autos angefahren. Sie zogen sich dabei leichte und schwere Verletzungen zu.











Zwei Personen sind im Landkreis Esslingen durch Verkehrsunfälle zu Schaden gekommen. Schwere Verletzungen erlitt nach Polizeiangaben ein Senior am Freitagmorgen in Ostfildern. Der Mann war wohl gegen 8.45 Uhr zu Fuß auf der Waldheimstraße unterwegs gewesen. Offenbar ohne Beachtung des Straßenverkehrs wollte er die Kirchheimer Straße überqueren. Dabei wurde er von einem Auto angefahren, dessen Lenker von der Parksiedlung aus in Richtung Ruit fuhr. Der Senior fiel zu Boden und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Auto ist laut Polizeiangaben kein Schaden entstanden.

In Kirchheim wurde eine weitere Fußgängerin am Freitagvormittag verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 41-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen 11.20 Uhr auf der Schülestraße unterwegs. Sie hielt ihren Wagen an und wollte rückwärts in eine Parklücke hineinfahren. Bei diesem Vorgang übersah die Autofahrerin aber die 82-jährige Seniorin, die hinter dem Fahrzeug die Straße überquerte. Die Fußgängerin kam mit dem Pkw in Berührung und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Seniorin zog sich laut Polizeiangaben bei dem Unfall wohl nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.