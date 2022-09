1 Parkplätze sind rund um den Cannstatter Wasen Mangelware. In vielen Bereichen gilt vor und an Wochenenden ein absolutes Halteverbot. Foto: Sebastian Steegmüller

Vor allem an den kommenden Wochenenden müssen sich Autofahrer in Stuttgart-Bad Cannstatt auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Besucher des Volksfests und des Umzugs wird empfohlen, mit Bus und Bahn anzureisen.















Nach der coronabedingten Volksfestpause rechnet die Stadtverwaltung mit einem entsprechend großen Andrang auf dem Cannstatter Wasen. Sollte das Wetter mitspielen, ist unter anderem am Tag der Deutschen Einheit mit einem entsprechenden Ansturm zu rechnen. Um die Besucher insbesondere bei der Abreise zu schützen, wird die Mercedesstraße zwischen der König-Karls-Brücke und der Benzstraße im Bedarfsfall am Montag, 3. Oktober, ab 14 Uhr voll gesperrt.

Straßensperrung ab dem frühen Nachmittag

Zu den „besonders besucherstarken Veranstaltungstagen“ zählen auch der Sonntag vor dem Feiertag und die drei Volksfest-Samstage. Hier erfolgt die Sperrung der Mercedesstraße ab dem frühen Nachmittag bis gegen Mitternacht. Freitagabends sei die Maßnahme laut Verwaltung ab 22 Uhr denkbar. Die Ausfahrt aus der Daimlerstraße in die Mercedesstraße ist an diesen Tagen nicht möglich.

Keine Parkplätze im Neckarpark

Im Neckarpark und auf dem Festgelände stehen für das Volksfest und Landwirtschaftliche Hauptfest keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Stadt bittet Besucher deshalb, die umliegenden P+R-Plätze zu nutzen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Stadtbahnlinie U11 fährt ab Hauptbahnhof viertelstündlich, sogar zum Teil im Zehn-Minuten-Takt zum Wasen. Ebenfalls ist das Festgelände mit der U 19 (montags bis freitags) bis 20 Uhr und über die angrenzenden Haltestellen des regulären Linienverkehrs erreichbar. Des Weiteren halten die S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 3 am Bahnhof Bad Cannstatt.

Verkehrsüberwachung im Einsatz

Wer indes mit dem Auto zum Volksfest anreist, muss sich auf einen Strafzettel einstellen. Die Stadt kündigt an, dass die Verkehrsüberwachung im Einsatz sein wird. Darüber hinaus ist zum Schutz der Anwohner die Zufahrt in das Cannstatter Veielbrunnengebiet und in Teile von Raitelsberg in Stuttgart-Ost nur für Anlieger zulässig. Auch hier wird entsprechend kontrolliert.

Die Anfahrt mit Bus und Bahn wird auch zum Volksfestumzug empfohlen. Er findet am Sonntag, 25. September, ab 11 Uhr statt. In den Aufstellzonen gelten bereits ab 9 Uhr Straßensperrungen, Schilder weisen auf entsprechende Halteverbote hin. Rund 45 Minuten bevor sich die rund 4000 Teilnehmer in Bewegung setzen, werden große Teile der Strecke, die vom Kursaal durch die Cannstatter Altstadt zum Wasen führt, gesperrt – beispielsweise die Waiblinger Straße zwischen der Einmündung Taubenheimstraße und König-Karls-Brücke. Nach Ankunft aller Gruppen auf dem Festgelände werden die Sperrungen sukzessive aufgehoben. Für die Anlieferung der Gespanne sowie deren Abholung wird die Mercedesstraße zudem von der Porsche-Arena bis zum Mercedes-Museum von 6 bis 15 Uhr gesperrt.

Behinderungen im ÖPNV

Der öffentliche Personennahverkehr wird durch den Volksfestumzug beeinträchtigt. Auf den SSB-Linien U1, U2 und U13 muss mit kurzfristigen Behinderungen gerechnet werden. Die U2 fällt zwischen dem Cannstatter Wilhelmsplatz und der Haltestelle Gnesener Straße aus und wird zweigeteilt. Die Züge aus Richtung Botnang fahren weiter nach Fellbach und zurück. Zwischen Gnesener Straße und Neugereut pendelt die U 2 ebenfalls. Zwischen dem Bahnhof Bad Cannstatt und Obere Ziegelei gibt es einen Schienenersatzverkehr. Die Haltestelle Daimlerplatz kann indes nicht bedient werden. Auch die Buslinie 45 fährt während des Umzugs nur zwischen Buchwald und Schlachthof.