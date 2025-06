Straßensperrungen beim Schwörfest: Esslinger Altstadt wird drei Tage zur autofreien Zone

1 Der Esslinger Marktplatz ist beim Schwörfest einer von mehreren Veranstaltungsbereichen in der Altstadt – das Parken ist dort nicht möglich. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Ein Großereignis wirft seinen Schatten voraus – die Vorboten des Esslinger Schwörfestes am kommenden Wochenende sind die vielen Halteverbotsschilder, die in diesen Tagen in vielen Straßen innerhalb des Altstadtrings aufgestellt werden. Vom 4. bis 6. Juli wird die Innenstadt nämlich zur autofreien Zone. Erwartet werden zu diesem Traditionsfest Tausende Gäste. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn die Veranstaltung ist kostenfrei. Das sollten Besucher und Bewohner unbedingt beachten.

Schwörfestprogramm an mehreren Stellen in der Esslinger Altstadt:

Das Schwörfest mit Bewirtung und Livemusik beginnt am Freitagabend ab 18 Uhr auf dem Marktplatz und dem Hafenmarkt. Die Schwörzeremonie findet um 18.30 Uhr im Schwörhof statt. Am Samstag startet das umfangreiche Programm um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr und streckt sich bis in die späten Abendstunden. Open-Air-Veranstaltungen finden in der östlichen Altstadt, auf dem Rathausplatz, dem Marktplatz, dem Hafenmarkt, der Agnespromenade, am Postmichelbrunnen, am Kesselwasen, in der Ritter- und der Abt-Fulradstraße sowie an der Maille statt.

Stadt appelliert an Besucher, nicht mit dem Auto anzureisen:

Beim Schwörfest stehen sämtliche Parkplätze innerhalb der Veranstaltungsbereiche nicht zur Verfügung. Die Altstadtstraßen sind von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, für den Verkehr gesperrt. „Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation“ richtet die Esslinger Stadtverwaltung einen eindringlichen Appell an die Besucher: „Kommen Sie möglichst zu Fuß, mit dem Rad, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwörfest.“ Auf dem Altstadtring im Bereich Neckar- und Berliner Straße ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Halteverbote treten bereits ab Donnerstagfrüh in Kraft:

Von Donnerstag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, treten überall auf und rund um die Veranstaltungsflächen Halteverbote in Kraft, wegen des frühen Aufbaus der Stände bereits ab 5 Uhr. Nach Mitteilung der Esslinger Stadtverwaltung müssen dort parkende Fahrzeuge auf Kosten der Besitzer abgeschleppt werden, weil sie den Standaufbau und die Veranstaltung behindern. Rund um den Marktplatz stehen die Stellplätze wegen der Aufbauarbeiten ab Donnerstag, 17 Uhr, nicht mehr zur Verfügung. Die Stadt kündigt an, konsequent gegen Falschparker vorzugehen, es werden verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Zufahrten zu Esslinger Tiefgaragen und Straßen eingeschränkt:

Die Zu- und Abfahrt zur Tiefgarage Kleiner Markt ist „aus Gründen der Veranstaltungssicherheit“, wie es in einer Mitteilung des Esslinger Rathauses heißt, am Freitag von 17.30 bis 24 Uhr, am Samstag von 9 bis 24 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 20 Uhr nicht möglich. Am Samstag und Sonntag kann das Parkhaus Marktplatz bei der Polizei zwar weiterhin angefahren werden, der restliche Teil der Agnespromenade sowie die Abt-Fulrad-Straße, der Marktplatz und der Rathausplatz bleiben für den Verkehr jedoch gesperrt. Eine Zu- und Abfahrt ist während dieser Zeiten auch für Anlieger und Bewohner nicht möglich. Die Zufahrt zum Rossmarkt über die Schelztorstraße ist am Sonntag ebenfalls gesperrt.

Bewohnerparkplätze am Rand der Altstadt gebührenfrei:

Bewohner- und Kurzzeitparkplätze am Rande der Esslinger Altstadt, außerhalb des gesperrten Festbereiches, dürfen von Freitag bis Sonntag mit Parkausweis A, B, D, M oder R gebührenfrei und ohne das Auslegen der Parkscheibe zum Parken genutzt werden. Die sonst zulässige Höchstparkdauer gilt während der Festtage nicht. Für Gehbehinderte werden an der Vogelsangstraße und beim Georgii-Gymnasium (Lohwasen) zusätzliche Behindertenparkplätze angeboten.

Das Schwörfest wird traditionell mit der Schwörzeremonie im Schwörhof eröffnet. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Mehr Sicherheit beim Schwörfest durch Zufahrtsschutz:

Neu ist, dass das Schwörfest erstmals mit einem Zufahrtsschutz versehen wird, um die Sicherheit der Veranstaltung zu erhöhen. Ein erster Probelauf mit gemieteten mobilen Zufahrtsschutzelementen beim Esslinger Frühling verlief nach Einschätzung der Stadtverwaltung erfolgreich. Zu den bereits aufgestellten stationären Pollern in der Ritterstraße sollen weitere Sperren in der Agnespromenade und der Abt-Fulrad-Straße sowie der Bahnhofstraße installiert werden.

Rechtzeitig Anmelden für kostenfreien Rikscha-Service:

Am Samstag, 5. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr gibt es einen besonderen Service: Eine Fahrrad-Rikscha ist in der Stadt unterwegs und nimmt Besucher kostenfrei auf eine kleine Rundfahrt mit. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann sich vorab unter der Telefonnummer 015 77 / 088 16 36 anmelden und sich dann an der Bushaltestelle oder am Bahnhof abholen und zum Veranstaltungsort in der Innenstadt bringen lassen. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll es damit allen Gästen ermöglicht werden, in die an diesem Tag für den Autoverkehr gesperrten Innenstadt zu kommen.

Ein Fest für die Bürgerschaft

Schwörfest

Das Schwörfest in Esslingen ist das größte Fest von Bürgern für die Bürgerschaft im Landkreis. Deshalb hieß es früher Bürgerfest, einige Besucher nennen es auch Fest der Kulturen. Dutzende Vereine, Organisationen und Initiativen sind mit Ständen vertreten, zahlreiche Gruppen treten im Bühnenprogramm auf. Angeboten werden auch Führungen durch das Alte und Neue Rathaus.

Schwörzeremonie

Eröffnet wird das Fest mit der Schwörzeremonie. Diese geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück und wird nur in wenigen Städten Deutschlands gepflegt. Sie hat keine juristische Bedeutung, gilt aber als wichtiges Symbol der Verbundenheit zwischen Gemeinderat, Stadtverwaltung, Oberbürgermeister sowie Bürgerinnen und Bürgern. Die Zeremonie findet im Schwörhof statt, wo sie auch ihren Ursprung hat.