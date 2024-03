Straßensperrung in Stuttgart: Darum wird die Rampe der B 10 auf die B 14 vier Stunden gesperrt

1 Die Auffahrt zur B 14 von der B 10 kommend muss komplett gesperrt werden. Foto: LUBW

Offenbar ist das Bauwerk in Fahrtrichtung Fellbach erheblich beschädigt. Eine Untersuchung für ein Sanierungskonzept soll am Dienstag, 12. März, stattfinden. Der wichtige Straßenverkehrsknoten wird dafür vier Stunden lang komplett gesperrt.











Die Rampe der B 10 auf die B 14 am Dreieck Neckarpark in Stuttgart muss am Dienstag, 12. März, für insgesamt vier Stunden voll gesperrt werden. Autofahrer, die von Esslingen aus kommend in Fahrtrichtung Fellbach unterwegs sind, müssen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine längere Umleitung in Kauf nehmen.

Laut dem dafür zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart wird vermutet, dass die viel befahrene Rampe, auf der täglich tausende Autos und Lastwagen in Richtung Kappelbergtunnel und Fellbach unterwegs sind, tiefergehende Schädigungen hat. Wie groß die sind, soll eine umfangreiche Baugrunduntersuchung zeigen. Um für spätere Sanierungsarbeiten ein Konzept ausarbeiten zu können, werden in diesem Bereich Bohrkerne gezogen und Sondierungen des Straßendamms durchgeführt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Fellbach wird in diesem Zeitraum über die Gaisburger Brücke (Talstraße) – Mercedesstraße – Benzstraße zur B 14-Anschlussstelle Untertürkheim umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.