Die Straße zwischen zwischen dem Katzenbühl und der Stadt Esslingen muss dringend saniert werden.

Wer es gewohnt ist, über den Katzenbühl auf dem Schurwald zwischen Esslingen und dem Remstal zu pendeln, muss vom 26. September an Umwege in Kauf nehmen. Denn die Stettener Straße (Landesstraße 1199) wird für zehn Wochen bis voraussichtlich 2. Dezember gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten. Betroffen von der Komplettsperrung ist nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP) der Bereich zwischen den Einmündungen Obertalstraße und Römerstraße.

Die Oberfläche der viel befahrenen Verbindungsstraße ins Remstal ist an vielen Stellen so schadhaft, dass sie im genannten Bereich, also zwischen dem Ortsausgang in Esslingen und der Grenze zum Rems-Murr-Kreis auf einer Länge von etwa zwei Kilometern erneuert werden muss. Zusätzlich wird auf der Strecke eine rund 70 Meter lange und 2,50 Meter hohe talseitige Stützkonstruktion erneuert. Damit nicht genug: Die beiden Bushaltestellen „Katzenkopf“ auf beiden Seiten der Schurwaldhöhe werden barrierefrei umgebaut. Und im Bereich des Wasserschutzgebietes in Richtung Stetten im Remstal muss die talseitige Entwässerungsanlage, die schadhaft ist und seit Längerem ihren Zweck nicht mehr erfüllt, saniert werden. Laut RP investiert das Land für die anstehenden Arbeiten insgesamt rund eine Million Euro.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der Landesstraße 1199 und aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit können die Sanierungsarbeiten nur unter Vollsperrung erfolgen, teilt die Behörde mit. Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen „Katzenkopf“, nördlich der Abzweigung der Römerstraße (Kreisstraße 1214) in Richtung Jägerhaus, sei kein so großer Einschnitt für den Verkehr notwendig. Die Fahrspuren werde man verengen oder halbseitig sperren. Eine Ampelanlage soll den Verkehr regeln.

Um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wird für die Erneuerung der Fahrbahn zwischen dem Katzenkopf und der Entsorgungsstation Katzenbühl der Abschnitt zwischen der Abzweigung Römerstraße bis zur Kreisgrenze zusätzlich für ein verlängertes Wochenende im November komplett gesperrt. Der genaue Termin muss laut Regierungspräsidium noch festgelegt werden. Die Sperrung wird dann zwischen Samstag, 13 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, erfolgen.

Für die Erneuerung der Entwässerungsanlage im weiteren Verlauf der Stettener Straße wird es auf einer Länge von 200 Metern eine halbseitige Sperrung geben. Auch dafür wird eine Ampelanlage eingesetzt.

Es gibt andere Strecken, auf denen man in der Zeit der Sperrung von Esslingen ins Remstal oder zurück gelangen kann. Als offizielle Umleitung wird die Strecke über die Schorndorfer Straße in Oberesslingen ausgeschildert. Oben auf dem Schurwald wird man dann Richtung Jägerhaus und Katzenbühl gelotst.