Straßensperrung im Kreis Esslingen: Über 2000 Teilnehmer zum Festumzug beim Kreisfeuerwehrtag erwartet

Die Freiwillige Feuerwehr Jesingen feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Höhepunkt ist der Umzug am Sonntag, für den etliche Straßen gesperrt werden.











Die Freiwillige Feuerwehr Jesingen feiert an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen mit einem bunten Unterhaltungsprogramm im Festzelt an der Gemeindehalle. Aus Anlass des Jubiläums richtet die Abteilung am Sonntag, 6. Juli, zugleich den Kreisfeuerwehrtag aus. Dessen Höhepunkt ist ein großer Festumzug mit mehr als 2000 Teilnehmern.

Laut Florian Schepp findet der Kreisfeuerwehrtag nach über zehn Jahren Pause zum ersten Mal wieder statt. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Esslingen-Nürtingen wird ihn am Sonntag eröffnen. Der Umzug durch Jesingen startet um 13.30 Uhr. Die Route führt von der Faußlerstraße über Kirchheimer Straße, Vordere Straße, Naberner Straße und Alte Weilheimer Straße bis zum Festgelände. „Das wird mit Sicherheit ein beeindruckendes Ereignis“, ist Schepp überzeugt.

Wegen der Veranstaltung kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ortsdurchfahrt Jesingen ist zwischen der Kreuzung Einsteinstraße/Kirchheimer Straße und Vordere Straße/Kirchstraße gesperrt. Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Zudem gelten in einigen Bereichen Halteverbote.

Nach Mitteilung der Stadt Kirchheim kommt darüber hinaus zu Einschränkungen im Buslinienverkehr. Die beiden Haltestellen in der Kirchheimer Straße und Vorderen Straße können zwischen 13 und 15.30 Uhr nicht angefahren werden. Die Linie 165 zwischen Zell unter Aichelberg, Kirchheim und Ohmden entfällt.

Gefeiert wird bereits seit Freitagabend im rund 3000 Plätze fassenden Festzelt. Dort geht es am Samstag, 5. Juli, ab 19 Uhr mit der „Partynacht in Tracht“ weiter. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, es schließt sich ein musikalischer Frühschoppen an. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird ab 16 Uhr noch einmal im Festzelt aufgespielt.

Die Freiwillige Feuerwehr Jesingen ist eine von fünf Abteilungen der Kirchheimer Feuerwehr. Sie zählt aktuell 104 Angehörige und verfügt unter anderem über eine Strahlenschutzgruppe, die für den gesamten Kreis Esslingen und darüber hinaus zuständig ist.