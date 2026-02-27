13 Auf dem Gelände einer Firma in Bonlanden war die Feuerwehr gefordert. Grund war ein Gefahrgutaustritt. Foto: SDMG

Austretendes Gefahrgut in Filderstadt hat am Freitagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. Wie die Polizei bestätigt, ereignete sich der Vorfall im Bonländer Gewerbegebiet. Vorsichtshalber sei ein Gefahrenbereich eingerichtet worden, der auch Auswirkungen auf den Verkehr habe. Welche Risiken bestehen für die Bevölkerung?

Nach Angaben von Christian Wörner von der Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen sind die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr alarmiert worden und zum Gelände einer Firma in der Raiffeisenstraße in Bonlanden ausgerückt. Aus einem Fass auf einem Lkw sei Gefahrgut ausgetreten.

50-Meter-Gefahrenbereich und Straßensperrung in Bonlanden

Vorsichtshalber sei durch die Einsatzkräfte ein Gefahrenbereich von 50 Metern abgesperrt worden, der auch Verkehrseinschränkungen auf der angrenzenden Straße zur Folge hatte – auch der Busverkehr sei betroffen. „Der Einsatz müsste in Kürze beendet werden“, stellte Wörner gegen 16 Uhr in Aussicht.

Gefahrgutaustritt in Filderstadt: Welche Risiken bestehen?

Die ausgelaufene Menge sei gering gewesen, zur Art des Gefahrguts hatte Wörner am Nachmittag noch keine Informationen. Die Feuerwehr sei mit einem Gefahrgutzug vor Ort, treffe die erforderlichen Vorkehrungen und deponiere das lecke Fass in einem Überbehältnis, um es dann fachgerecht zu entsorgen.

Laut Christian Wörner ist niemand verletzt worden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine ernsthafte Gefahr für die Bevölkerung“, sagt der Polizeipressesprecher.