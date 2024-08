Straßensperrung bei Esslingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 1150 – zwei Schwerverletzte

1 Der am Unfall beteiligte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Landesstraße zwischen Baltmannsweiler und Esslingen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer und ein Pedelecfahrer wurden dabei schwer verletzt.











Am Mittwochnachmittag ist es auf einer Landesstraße bei Esslingen zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei war ein 19-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit einem Motorrad der Marke KTM auf der Landesstraße von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Esslingen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 32-Jähriger mit einem Pedelec einen Feldweg aus Richtung Aichschieß.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Fahrradfahrer auf Höhe der Haltestelle Altbacher Weg die Straße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die beiden Männer zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 32-Jährige Pedelec-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 7500 Euro geschätzt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.