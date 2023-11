Straßensperren, Stromausfälle, Eisregen: Experten warnen vor Schneechaos im Südwesten

1 Schnee und Eis können eine Gefahr darstellen. Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko via www.imago-images.de

Schneefall hat etwas Magisches an sich. Doch er birgt auch Gefahren, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Verkehrschaos, abfallende Äste oder Stromleitungen, die ausfallen – dem Wetterportal „wetter.net“ zufolge könnte es solche Szenarien in den kommenden Tagen in Teilen Deutschlands geben.

Die Auswirkungen des Chaos

Die Beschädigungen an den Stromleitungen durch möglichen Eisregen können so weit führen, dass es laut „wetter.net“ zu Beeinträchtigungen in der Stromversorgung kommen kann: „Da muss regional sogar mit Stromunterbrechungen gerechnet werden“, sagt der Moderator und Meteorologe bei „wetter.net“ Dominik Jung. Er spricht von einer gefährlichen Wetterlage. Auch vor Schneeregen und Glatteisregen am Wochenende wird gewarnt.

Für die Regionen südlich der Donau werden 40 bis 50 cm Neuschnee erwartet: „Das wäre nicht nur ein Verkehrschaos, sondern der absolute Stillstand“, so Jung.

Und wie sieht es in Stuttgart aus? Über das Wetter und dessen Auswirkungen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt kann aktuell noch keine schlussendliche Auskunft getroffen werden: „Die Wetterlage ist aktuell sehr unsicher“, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage unserer Redaktion. Für das Wochenende ist allerdings Schnee vorhergesagt. Inwiefern dieser liegen bleibt, ist unklar. Nichtsdestotrotz könne Glätte auftreten, und das müsse insbesondere von Autofahrern berücksichtigt werden, so der DWD.

Was ist Blitzeis?

„Blitzeis entsteht, wenn Regen oder Nebel auf eine gefrorene Fahrbahn treffen. Die Folge: Das Wasser gefriert sofort und bildet eine harte, glasige, zusammenhängende Eisschicht“, schreibt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auf seiner Website. Zusätzlich rät er, sich über die Wetterbedingungen zu informieren und gegebenenfalls das Auto stehenzulassen.

Ob es dieses Wochenende zu weiteren Frosttagen in Stuttgart kommt und so womöglich ein Chaos bevorsteht, bleibt also abzuwarten.