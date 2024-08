Straßensanierung in Reichenbach: Zwölf Kilometer Umweg ins Nachbardorf

Straßensanierung in Reichenbach

1 Auch in diesem Bereich wird die Straße saniert. Foto: Karin Ait Atmane

Vom 12. August an macht eine Baustelle in Reichenbach lange Umwege erforderlich, sie bringt andererseits aber auch neue Buswartehäuschen mit sich.











Der Weg von Reichenbach nach Lichtenwald wird in den kommenden drei Monaten deutlich weiter. Weil die Ortsdurchfahrt Blumenstraße/Schorndorfer Straße saniert wird und in beide Richtungen gesperrt ist, müssen Kraftfahrzeuge von Montag, 12. August, an über Baltmannsweiler, Hohengehren und die Kaiserstraße fahren. Das macht auf Hegenlohe bezogen einen Umweg von rund zwölf Kilometern.