Straßensanierung in Neuhausen: Langstreckenlauf mit Schlaglöchern

1 Die zentrale Kirchstraße in Neuhausen gilt als marode. Nach Auffassung der Gemeindeverwaltung braucht sie nicht nur eine Sanierung, sondern auch eine Aufwertung. Foto: Horst Rudel

Neuhausen will seine Durchfahrtsstraße sanieren. Aber das Projekt zieht sich wegen der Haushaltssituation möglicherweise in die Länge. Immerhin hat der Gemeinderat jetzt die Vergabe von Planungsleistungen versprochen.











Es ist ein Langstreckenlauf, aber offenbar ein notwendiger: Die Sanierung der Kirchstraße in Neuhausen – der Ortsdurchfahrt in Richtung Wolfschlugen – beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat bereits seit über dreieinhalb Jahren. Und wird sie, wenn alles glatt läuft, noch weitere dreieinhalb Jahre beschäftigen. Wenn nicht noch länger. Der Baubeginn ist – optimistisch – für Anfang 2026 terminiert. Realistisch steht dieser Zeitpunkt und erst recht der der Fertigstellung „in Anbetracht der zu erwartenden Haushaltssituation“ durchaus in Frage, wie die Vorlage für den Gemeinderat unkt. Das heißt: Die zeitliche Realisierung wird möglicherweise gestreckt – je nachdem, wieviel Geld in der Kasse ist.