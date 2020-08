1 Die gesuchte Straße zieht sich durch die halbe Stadt....hat an Wasser einiges zu bieten... Foto:

Die Eßlinger Zeitung ruft auf zum großen Straßen- und Plätzeraten. Wir stellen Details in Wort und Bild vor, unsere Leserinnen und Leser raten den Namen. Es gibt tolle Gewinne!

Kirchheim - Wer hier unterwegs ist, landet entweder schnurstracks mitten im schmucken Kirchheimer Zentrum – oder lässt sich vielleicht auf Schusters Rappen in den namensgebenden Nachbarort tragen, der in einem lang gezogenen Tal liegt. Dieses Tal war über Jahrhunderte hinweg eine wichtige Verkehrsachse für alle, die aus den weit höher und teils sehr einsam und abseits gelegenen Ortschaften im Hinterland in die Teckstadt strebten.

In der gesuchten Straße herrschte in Sachen Handel und Wandel stets Hochbetrieb. Hier waren Hufgetrappel und Peitschenknall genauso zu hören wie die Rufe der Knechte, die ihr Vieh von weit her zum Verkauf auf den Markt trieben. Und wenn die Bauern ihre mit Erntesäcken schwer beladenen Wagen zu einem der vielen Plätze steuerten, staubte und spritzte es, je nach Beschaffenheit des Untergrunds. Eine Befestigung mit Pflastersteinen oder gar einer Teerschicht, wie sie heute besagte Straße befestigen, sind ja vergleichsweise neumodische Errungenschaften.

Am Ende der besagten Straße zeugt ein sehr markantes Gebäude vom Reichtum des Handelsplatzes Kirchheim. Auch der Bauherr des im 16. Jahrhundert errichteten Fachwerkhauses muss vermögend gewesen sein. Davon zeugen die fünf üppigen Stockwerke des Hauses. Im Mittelalter war der Bau eines der größten Privathäuser im gesamten Flecken überhaupt.

Zunächst diente das Gebäude lange Zeit als Herberge, später im öffentlichen Auftrag auch als Schulhaus, in dem junge Frauen ihre hauswirtschaftlichen Fähigkeiten verfeinern konnten. Im 20. Jahrhundert bewahrte ein umsichtiger Privatmann das architektonische Schmuckstück vor dem Abbruch. Und wer heute die gesuchte Straße entlang schlendert, muss sich übrigens keine Sorgen machen, dass ihn motorisierte Fahrzeuge – oder gar Pferde – behelligen könnten, da weite Abschnitte längst verkehrsberuhigt sind.

