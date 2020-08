1 Ein heller Holzzaun auf dem einen Abschnitt der Straße . Foto: oh

Die Eßlinger Zeitung ruft auf zum großen Straßen- und Plätzeraten. Wir stellen Details in Wort und Bild vor, unsere Leserinnen und Leser raten den Namen. Es gibt tolle Gewinne!

Esslingen - Genau genommen ist diese Straße gar keine Straße. Sie ist etwas kleiner und enger, aber auch wieder nicht ganz so schmal wie ein Weg oder ein Pfad. Sie ist keine Berühmtheit, keine Hauptverkehrsachse, keine prominente Verbindung von A nach B. Sie hat nicht die Attitüde der Ritterstraße, nicht die Bedeutung der Kiesstraße und längst nicht die Frequenz der Bahnhofstraße. Dennoch hat sie vor wenigen Jahren für einiges Aufsehen und viele Diskussionen gesorgt – aber dazu später mehr.

Erst einmal soll es hier um eine Besonderheit gehen, die nur wenige Straßen mit dieser gemeinsam haben dürften: Sie ist zweigeteilt – und die beiden Teile haben keinerlei Verbindung zueinander. Zugegeben, Abschnitt eins und Abschnitt zwei liegen nicht weit auseinander, genau genommen nur einen Katzensprung. Aber sie kommen nirgends miteinander in Berührung. Mehr noch: Sie liegen nicht einmal auf einer Linie. Wer vom einen zum anderen Abschnitt gelangen will, muss zwingend eine andere Straße nutzen – die es ihrerseits allerdings nicht dabei belässt, nur die zwei Teile unserer Rätselkandidatin zu verbinden, sondern sich zu beiden Seiten darüber hinaus erstreckt.

Nicht nur räumlich, auch optisch liegen die beiden Straßenabschnitte ein klein wenig auseinander. Während die Häuser auf der einen Seite in freundlichen Farben blinken und ein prominenter heller Holzzaun ein Grundstück akkurat abgrenzt, hat die andere Seite auch manch marode Mauer zu bieten. Doch der wichtigste Unterschied liegt buchstäblich auf der Straße: der Belag. Und genau dieser hat vor nicht allzu langer Zeit für einige Verwerfungen gesorgt. Denn während auf dem einen Abschnitt helle, flache Platten verlegt sind, die diese Strecke zu einer glatten Bahn werden lassen, zeichnet sich die andere Seite durch holpriges Kopfsteinpflaster aus.

Letzteres ist hübsch anzusehen, keine Frage. Es lässt diese Straße zu dem werden, was sie ist und passt zu einer Mittelalterstadt wie Esslingen. Trotzdem haben die Kopfsteine einiges ins Rollen gebracht. Denn auch wenn sie mittelalterlichen Charme versprühen, so sind sie doch brandneu. Jahrelang war nämlich ein Abschnitt dieser Straße asphaltiert – und daran hatten sich die Anwohner gewöhnt. Als die Stadt diesen Abschnitt vor einigen Jahren richten und in dem Zuge wieder mit Kopfsteinpflaster versehen wollte, um der eigenen Gestaltungsrichtlinie für ein mittelalterliches Flair gerecht zu werden, stieß das bei den Anwohnern auf heftigen Widerstand.

Denn viele von ihnen sind älteren Semesters und fürchteten eine weitere – und aus ihrer Sicht völlig unnötige – Holperpiste vor der Tür. Immerhin zeigten sie sich kompromissbereit und schlugen glatte Pflastersteine à la Belag auf der Inneren Brücke vor. Doch letztlich wurden sie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Die Stadt ließ sich nicht beirren und verlegte neues Kopfsteinpflaster. Nun ist unsere Straße wieder halbseitig mittelalterlich – und ein klein wenig berühmt.

Wer sich am EZ-Straßenrätsel beteiligen will, kann die Lösung per E-Mail an lokales@ez-online.de schicken. Die Auflösung dieses Rätselteils veröffentlichen wir in der kommenden Woche.