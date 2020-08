1 Ein Platz wie jeder andere? Nein. Einer mit vielen Eigenheiten. Foto: Johannes M. Fischer

Die Eßlinger Zeitung ruft auf zum großen Straßen- und Plätzeraten. Wir stellen Details in Wort und Bild vor, unsere Leserinnen und Leser raten den Namen. Es gibt tolle Gewinne!

Esslingen - Es ist schwer, einen Ort zu erraten, der keinen eigenen Namen hat. Oder vielleicht einen Namen hat, den aber nur wenige kennen. Die einen sagen so, die anderen so. Ein Schild gibt es nicht, und auch Google Maps hat keine Platzbezeichnung eingetragen. Trotzdem hat dieser Ort einen recht großen Bekanntheitsgrad, weil viele Menschen ihn queren. Wenn man von ihm spricht, wissen zumindest Esslinger Bescheid. „Ach ja“, sagen sie dann, „der Platz mit der Treppe“.

Es ist eine Treppe, die gerne beweglich wäre, es aber nicht ist. Sie gleicht ein wenig dem Aufzug am Bahnhof, der vom Gefühl her häufiger still steht als dass er fährt. Aber wenigstens fährt er phasenweise. Von unserer Treppe kann man das nicht behaupten. Ich habe noch niemanden getroffen, der sich daran erinnern kann, dass sie je fuhr.

Diese arme Treppe dominiert still und heimlich den Platz, von dem ich spreche, obwohl sie in den Untergrund führt und erst auf den zweiten und dritten Blick sichtbar wird. An der Sperre klebt ein Schild: „Hier spart Ihre Stadt für Stuttgart 21“. Naja, das ist dann schon eine wagemutige Behauptung, aber es ist schon klar, was gemeint ist. Mit der Zeit haben sich wilde Pflanzen und Kleingetier über sie hergemacht. Vor vielen Jahrzehnte ein Symbol der Modernität, wirkt sie heute wie ein absurdes Monument fehlplanerischer Stadtpolitik.

Doch wir wollen ja eigentlich von dem Platz sprechen, der keinen Namen trägt. Definitiv ist es einer. Ein Imbiss, Bänke, keine Autos, größer und breiter als eine Straße, beinahe rund liegt er da an der Schnittststelle zur Esslinger Dreifaltigkeit: B 10, Neckar, Bahngleise. Auf der anderen Seite liegt die ehrwürdige Altstadt, vor ihm jener Stadtteil, in dem einst der Galgen stand. Heute noch glauben einige Esslinger, dass es sich um einen „problematischen“ Stadtteil handelt, obwohl er sich in den vergangenen Jahren doch größte Mühe gegeben hat, sein Aschenputtel-Image abzuwerfen und sich ein bisschen zu gentrifizieren.

Da wir in Deutschland sind, kann es natürlich nicht sein, dass unser Platz gar keinen Namen hat. Die Straßenkarten der Stadt Esslingen und von Google weisen ihm den Namen eines anderen, sehr bekannten und altehrwürdigen Wegs in Esslingen zu – übrigens einem, an dem in den vergangenen Jahre fleißig gebaut worden ist (ist aber immer noch nicht fertig). Der Platz am Ende dieses Weges ist aber anders, er hat einen eigenen Charakter, deshalb ist es nicht wirklich nett, ihn nach seiner berühmten Nachbarin zu benennen. Uns aber soll es genügen, wenn Sie uns den offiziellen Namen verraten. Oder nennen sie den Gesuchten einfach: Platz am Eingang zum Sounso-Ortsteil. Dessen Name sie dann aber schon nennen müssen, um gewinnen zu können.

Einen Tipp will ich Ihnen nicht vorenthalten: Der Platz wird gekratzt von einer mehrspurigen Straße, sodass die Unterführung mit der unbeweglichen Treppe einen gewissen Sinn macht. Und es ist nicht nur eine Treppe sondern zwei: Auf der anderen Seite der viel befahrenen Straße gibt es noch so eine Treppe, die gerne beweglich wäre, es aber nicht ist.