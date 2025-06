Straßenmusik in Ludwigsburg: Trotz flatterhaftem Wetter fast 15 000 Besucher bei Musikfestival

Straßenmusik in Ludwigsburg

9 Die Bands haben auf mehr als zehn Bühnen performt. Foto: Werner Kuhnle

In Ludwigsburg sind am Pfingstwochenende fast 40 Bands und Einzelkünstler beim Internationalen Straßenmusikfestival am Start gewesen. Das Publikum kürte die beliebtesten Acts.











Kühle Temperaturen und ein verregneter Auftakt: Das Wetter zeigte sich beim 21. Internationalen Straßenmusikfestival von Freitag bis Sonntag im Blühenden Barock nicht von seiner Schokoladenseite. Das tat der Stimmung bei den Musikern und den insgesamt rund 14 000 Besuchern allerdings kaum einen Abbruch. Und die Beiträge der fast 40 Bands und Solisten auf elf Bühnen waren stark, die stilistische Bandbreite enorm. In der Gunst des Publikums lag am Ende die Formation Kemadito Sound ganz vorne, gefolgt von Yuni Douglas und den Fat Cheeks. Die drei Sieger bestritten am Sonntag auch gemeinsam das Abschlusskonzert.