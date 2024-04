Straßenkunstfestival Esslingen: Straku macht die Stadt zur großen Kleinkunstbühne

1 Die ganze Stadt ist auf den Beinen, wenn Künstlerinnen und Künstler das Straku-Publikum verzaubern. Foto: Ines Rudel/Archiv

Straßenkünstlerinnen und -künstler unterschiedlichster Couleur geben sich am 4. Mai beim neunten Esslinger Straßenkunstfestival Straku die Ehre. Auf vier Bühnen und spontan in den Straßen zeigen sie unterschiedlichste Facetten der Kleinkunst.











Akrobaten, Jongleure, Clowns und Musiker geben sich ein Stelldichein, wenn das Straßenkunstfestival Straku die gesamte Esslinger Innenstadt am Samstag, 4. Mai, in eine große Kleinkunstbühne verwandelt. Auf vier Podien gibt es von 12 bis 18 Uhr nonstop Programm, und wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, kann Straßenkünstlern auch auf Schritt und Tritt begegnen. Der Initiator Philipp Falser und sein Team präsentieren ihr Festival zum neunten Mal in Esslingen. Und auch wenn die Rahmenbedingungen seit der Premiere 2016 nicht einfacher geworden sind, legen sich die Veranstalter mächtig ins Zeug, damit das Straku 2024 an die Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen kann.