14 Schabernack mit den Zuschauern gehört zum Umzug dazu - wie das Amen in der Kirche. Foto: kd

Mit Regenschirm und guter Laune: Tausende Zuschauer säumten beim Narrenumzug in Wernau (Kreis Esslingen) die Straßen.











Selbst das eher durchwachsene Wetter machte den Wernauer Narren bei ihrem traditionellen Umzug am Faschingssamstag keinen Strich durch die Rechnung: Zwar tummelten sich bei leichtem Nieselregen und nasskalten fünf Grad ein paar weniger Zuschauer als sonst entlang der Kirchheimer Straße, die Zahl der Besucher und Besucherinnen bewegte sich aber dennoch im fünfstelligen Bereich.

Der guten Stimmung tat das indes keinen Abbruch: 87 Gruppen mit rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verwandelten die Stadt Wernau erneut in eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Straßenfasnet.