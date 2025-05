Straßenbaustelle Kreis Esslingen: Sperrungen auf der B 10 bei Deizisau

1 Am 13. Mai beginnen Bauarbeiten an der B-10-Brücke zwischen Altbach und Deizisau. Foto: Roberto Bulgrin

In dieser Woche ist mit Verkehrseinschränkungen auf der B 10 im Kreis Esslingen zu rechnen: An drei Tagen wird die Brücke zwischen Altbach und Deizisau instandgesetzt. Dazu werden die Fahrspuren in beide Richtungen von zwei auf eins reduziert.

Wie das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) berichtet, sind von Dienstag bis Donnerstag, 13. bis 15. Mai, Arbeiten an den Pfeilern der Brücke geplant, an denen Mängel aufgetreten seien. Während der Arbeiten müssten auf der B 10 in beiden Fahrtrichtungen die linken Fahrspuren gesperrt werden.

Erst im Jahr 2019 wurde an der Brücke bei Deizisau gearbeitet

Demnach geht es um die im Mittelstreifen der B 10 befindlichen Brückenpfeiler. Erst im Jahr 2019 waren umfangreiche Arbeiten zur Betoninstandsetzung auf und unter dem Bauwerk erfolgt. „Innerhalb der fünfjährigen Gewährleistungsfrist sind Mängel an den Pfeilern aufgetreten, insbesondere sind an den damals aufgebrachten Beschichtungen Risse entstanden“, teilt das RP zur Erklärung der aktuellen Baustelle mit.

Von der ausführenden Baufirma sei nun ein Konzept erarbeitet worden, um die Mängel zu beseitigen. „Demnach werden die vier Brückenpfeiler per Hochdruckwasserstrahlen gereinigt und ein rissüberbrückendes Beschichtungssystem aufgebracht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Da hierbei rings um die Pfeiler herum gearbeitet werden müsse, werden die linken Fahrstreifen der B 10 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Arbeiten nicht zu Berufsverkehrszeiten

Allerdings nicht in der Rushhour morgens und abends. Um die Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten, werde außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet.