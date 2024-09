Straßenbaustelle im Kreis Esslingen: Sanierung der Hepsisauer Steige verschoben

1 Die Sanierung der Schäden an der Hepsisauer Steige wird verschoben. Foto: Landratsamt Esslingen

Arbeiten zur Hangsicherung an der Hepsisauer Steige (L1212) im Kreis Esslingen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sind die zahlreichen Straßenschäden im Land durch den Starkregen Anfang Juni.











Nach einem Hangrutsch an der Hepsisauer Steige waren Sicherungsarbeiten geplant. Entsprechende Fördermittel hatte das Landesministerium für Verkehr im Frühjahr im Sanierungsprogramm für dieses Jahr eingeplant. Doch infolge des starken Hochwassers im Juni, das mancherorts Schäden an Landesstraßen angerichtet hatte, wird umgeplant. Die eigentlich für dieses Jahr geplanten Arbeiten an der Hepsisauer Steige werden verschoben, wie das Ministerium mitteilt.

Mehrere Hangrutsche

Die Hangrutschung an der talseitigen Straßenböschung hatte sich im Januar 2023 ereignet. Im Sanierungsprogramm an Bundes- und Landesstraßen hatte des Verkehrsministerium im März 200 000 Euro eingestellt für die Sanierung der Steige zwischen Weilheim-Hepsisau und Lenningen-Schopfloch (L 1212). Dies sei jedoch nur der Bedarf für die Rutschung, die sich im Januar 2023 ereignet hatte, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Im Zuge des Starkregens Anfang Juni hätten sich weitere talseitige und eine hangseitige Rutschung ereignet. „Der Bedarf für die Sanierung der neuen Rutschungen kann derzeit noch nicht beziffert werden, da zuerst noch die Baugrunduntersuchungen durchgeführt und die Planung aufgestellt werden muss“, so das RP.

Die Hangrutschung hat sich an der talseitigen Böschung ereignet. Foto: Landratsamt Esslingen

Man setze alles daran, die eingetretenen Schäden zeitnah zu beheben, teilt die Pressestelle weiter mit. Eine Angabe eines genauen Zeitpunkts für die Arbeiten an der Hepsisauer Steige sei aber aktuell noch nicht möglich. Das RP begründet diesen Umstand damit, dass es infolge des Starkregens eine Vielzahl von Rutschungen im Land gegeben habe. Im Hinblick auf finanzielle und personelle Ressourcen müssten die anstehenden Maßnahmen priorisiert werden unter Abwägung des jeweils notwendigen Sanierungsbedarfs. „Die Baugrunduntersuchungen für die neu hinzugekommenen Rutschungen ist bereits beauftragt, die Erkundungen werden voraussichtlich noch in diesem Jahr durchgeführt“, so die Behörde mit Bezug zur Hepsisauer Steige. „Die Ergebnisse liegen dann voraussichtlich Mitte 2025 vor. Diese dienen zur Festlegung und Planung der notwendigen Maßnahmen.“

Regelmäßig Sicherheitskontrolle

Mit Blick auf die Verkehrssicherheit an der Steige teilt das Regierungspräsidium mit, das dafür zuständige Landratsamt Esslingen habe unmittelbar nach den zusätzlichen Hangrutschungen Anfang Juni weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung ergriffen. Zudem werde das gesamte Netz der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen regelmäßig im Rahmen der Streckenkontrolle befahren, um negative Veränderungen feststellen zu können.