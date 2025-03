Straßenbauarbeiten in Ostfildern: Ruiter Straße in Ostfildern wird gesperrt

Kabarett im Nachtstudio Ostfildern Mathe-Professor auf der Bühne – „Menschen begeistern, für die der Unterricht eine Qual war“

Im Hörsaal der Technischen Hochschule Stuttgart will der Professor Timm Sigg seine Studierenden für Mathematik begeistern. In der Freizeit ist der Wissenschaftler ein gefragter Kabarettist und kommt in dieser Rolle nun nach Ostfildern.