1 Die Straßenmeisterei Kirchheim ist gerüstet für den Winter: Die neuen Salzsilos an der B 465 in Lenningen sind einsatzbereit. Foto: Landratsamt Esslingen

Das Straßenbauamt Esslingen kann in Lenningen-Schlattstall und in Uhingen neue Anlagen für den Winterdienst in Betrieb nehmen. Der Bund zahlt dafür.















Link kopiert

Draußen hat es fast 30 Grad, das Straßenbauamt Esslingen rüstet sich jedoch schon für den kommenden Winter: Nach rund siebenmonatiger Bauzeit kann jetzt der neu gestaltete Winterdienststützpunkt im Lenninger Teilort Schlattstall in Betrieb genommen werden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Der unmittelbar an der Bundesstraße 465 gelegene Stützpunkt gehört organisatorisch zur Straßenmeisterei Kirchheim/Teck, die zuständig ist für 85 Kilometer Bundes-, 106 Kilometer Landes- und 182 Kilometer Kreisstraßen.

Der Winterstützpunkt in Lenningen besteht aus zwei Hochsilos mit einer Kapazität von insgesamt 600 Tonnen Auftausalz – zuvor konnten nur 400 Tonnen des Streumittels am Standort gelagert werden. Die alte Salzlagerhalle aus dem Jahr 1975 war aus statischen Gründen nicht mehr nutzbar. Weil eine Sanierung nicht in Frage kam, wurde sie abgerissen und durch zwei Silos ersetzt. Gleichzeitig ist auf dem Gelände eine Solemischanlage samt Lagertank mit einem Fassungsvermögen von 30 Kubikmetern Sole – eine Mischung aus Salz und Wasser – errichtet worden. „Damit wird der Bedeutung des Stützpunktes für den Winterdienst im Bereich der Albsteigen Rechnung getragen“, heißt es in der Mitteilung. Bauherr ist die Bundesrepublik Deutschland, sie zahlt auch für die Maßnahme: Alles in allem belaufen sich die Kosten auf rund 1,9 Millionen Euro.

Die selbe Summe hat der Bund in den Neubau von zwei Salzsilos und einer Solemischanlage inklusive Lagertank am Winterdienststützpunkt in Uhingen (Kreis Göppingen) investiert, für den das Straßenbauamt Esslingen ebenso zuständig ist. Der Standort gehört organisatorisch zur Straßenmeisterei Deizisau, wird aufgrund seiner günstigen Lage jedoch auch von der Straßenmeisterei Kirchheim genutzt. Vorrangig wird von hier aus der Winterdienst auf der viel befahrenen Bundesstraße 10 übernommen. Aber auch der östliche Schurwald und das untere Filstal im Bereich zwischen der B 10 und Kirchheim können von Uhingen aus bedient werden, dadurch entfallen lange Anfahrtswege zu den nächsten Salzlademöglichkeiten in Deizisau und Baltmannsweiler.