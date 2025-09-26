Straßenbau in Stuttgart: Die B14 wird zur Baustelle – über mehrere Jahre

Die B14 wird zur Baustelle – über mehrere Jahre

1 In beide Richtungen wird die Cannstatter Straße auf zwei Fahrspuren reduziert. Zudem werden die Blitzer abgebaut. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ende November beginnt der Neubau des Nesenbachkanals in der Cannstatter Straße zwischen Mineralbädern und Neckartor. Die Kosten belaufen sich auf mehr als 100 Millionen Euro.











Noch läuft der Verkehr nach der Umgestaltung am Leuzeknoten nicht rund, da müssen sich Autofahrer bereits auf die nächste große Baustelle an der B14 einstellen. Ab Ende November beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung des Nesenbachkanals an der Cannstatter Straße. Dieser verläuft unter der Bundesstraße zwischen dem Neckartor und den Mineralbädern und ist so marode, dass er in den kommenden Jahren für geschätzt mehr als 100 Millionen Euro saniert werden muss. „Ganz ohne Verkehrsbehinderungen wird es nicht gehen“, betont der zuständige Projektleiter von der Stadtentwässerung Stuttgart, Bálint Botka.