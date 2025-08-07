Straßenbau in Ostfildern: Die Asphaltdecke kommt –Breslauer Straße ab 14. August voll gesperrt

1 Die Breslauer Straße bekommt ab 14. August eine neue Asphaltdecke. Foto: Markus Brändli

Wegen starken Regens wurde die Breslauer Straße im ersten Anlauf Ende Juli nicht fertig. Jetzt werden die Asphaltdecke und Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.











Die Hoppelpiste an der Breslauer Straße in Ostfildern ist bald Vergangenheit. Ab 14. August bekommt sie ihre neue Asphaltdecke. Wegen des Regenwetters war es zunächst nur möglich, einen Teil der Fahrbahndecke abzufräsen. Von Donnerstag, 14. August, 6 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 17. August, 1 Uhr, wird der Kreuzungsbereich in alle Richtungen voll gesperrt.

Während der Bauarbeiten hatten der Bau des rund 100 Meter langen Radwegs und die damit verbundenen Straßenarbeiten für Ärger gesorgt. Die Anwohner hatten die Sicherheit an der Baustelle immer wieder kritisiert. Bei der ersten Vollsperrung klagten viele zudem über Autofahrer, die trotz der Sperre über die Straße gefahren seien.

Drei Tage Vollsperrung in Ostfildern

Nun ist ein Ende der Belastungen für die Anwohner in Sicht. „Während der dreitägigen Vollsperrung werden die restlichen Asphaltdecken abgefräst und neu aufgebaut“, teilt Tanja Eisbrenner, die Pressesprecherin der Stadt Ostfildern, mit. Am Donnerstag sind zunächst die weiteren Fräsarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn geplant. Am Freitag wird der Asphalt mit dem neuen Straßenbelag eingebaut, bevor am Samstag die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden.

„Zur Optimierung des Bauablaufs nimmt die Firma Eurovia Änderungen am ursprünglichen Baukonzept vor“, kündigt Eisbrenner an. So werde unter anderem die Einbaurichtung der Asphaltfertiger gedreht. Das habe zur Folge, dass in Fahrtrichtung Esslingen Aufstellflächen für Baumaschinen benötigt werden. „Die Ein- und Ausfahrt zur Danziger Straße wird daher mit einer zwei-Phasen-Ampel geregelt.“

Auswirkungen für Fußgänger und Busverkehr

Die Gehwege im Baustellenbereich bleiben durchgängig nutzbar. Eine Querung der Breslauer Straße ist innerhalb der Baustelle jedoch nicht möglich. Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, die Breslauer Straße nur außerhalb des Baufeldes und im Bereich der ausgeschilderten Absperrungen zu überqueren. Die Auswirkungen auf den Busverkehr sind unter www.ostfildern.de/pm-vollsperrung-breslauer-strasse zusammengestellt. Rückfragen dürfen an strassenbau@ostfildern.de oder Telefon 0711/ 3404-418 gerichtet werden.